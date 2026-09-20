Главные новости недели

1. В регионы в эпидемическом сезоне 2026—2027 годов за счет федерального бюджета поступит только 56,7 млн доз вакцины для профилактики гриппа, обратил внимание «ФВ». Последние годы за счет федерального бюджета поставлялось около 70 млн доз. При этом снизился и целевой охват населения вакцинацией, но не так сильно.

2. Почти 35 млн упаковок лекарств с истекшим сроком годности числятся в системе маркировки. Они перестали «двигаться» по системе мониторинга движения с 1 января 2025 года. Зависшие остатки мешают регуляторам объективно оценивать ситуацию с дефектурой.

3. В образцах серии № 20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, установлено наличие живого вируса болезни Ауески. Об этом сообщил Россельхознадзор со ссылкой на результаты проверки ВГНКИ.

4. Единый реестр сертификатов GMP Евразийского экономического союза введут в эксплуатацию в октябре этого года. В нем будут содержаться сведения о фармацевтических инспекциях начиная с 1 января 2026 года.

5. В приложении «Честный знак» появилось поле «Производитель, указанный на упаковке препарата» после жалоб покупателей на расхождение данных. Фармкомпании смогут сами заполнять его, чтобы избежать путаницы.