Главные новости недели

1. ФАС России в этом году начала по собственной инициативе проверять ценообразование на лекарства. Служба анализирует цены на препараты вне Перечня ЖНВЛП и проверяет производителей, занимающих доминирующее положение, если цена не соответствует расходам и прибыли. Эксперты предупреждают о риске дефектуры при слишком низких ценах.

2. Фармацевтической отрасли не удалось добиться включения провизоров и фармацевтов в перечень специалистов, допускаемых к профпереподготовке по нутрициологии. Рынок возмущен этим ограничением и не видит оснований для исключения фармспециалистов из приказа. Подобные барьеры способствуют укреплению имиджа первостольника как продавца, считают в «Ассоциации независимых аптек».

3. Фармпроизводители предложили установить обязательные сроки устранения критических ошибок в государственных информационных лекарственных системах. Ассоциация «Лекмедобращение» считает необходимым изменить механизм реагирования на технические сбои в работе ГИС.

4. Минпромторг РФ утвердил регламент выдачи документа о стадиях производства лекарств в ЕАЭС. По данным эксперта, новый регламент Минпромторга РФ — это СП 1,5. С декабря для господдержки производителям потребуются записи в реестре промпродукции с баллами за локализацию.

5. В примерную осенюю программу Госдумы России включен законопроект, предлагающий ввести в Гражданский кодекс принцип «бери или плати». На практике он уже применяется, в том числе в фармацевтической отрасли, однако судебная практика очень разнообразна. Законопроект призван устранить разночтения.