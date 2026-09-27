Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармвестник-ТВ
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Главные новости недели

27.09.2026
13:10
ДинаКоблова
Представляем топ-5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. ФАС России в этом году начала по собственной инициативе проверять ценообразование на лекарства. Служба анализирует цены на препараты вне Перечня ЖНВЛП и проверяет производителей, занимающих доминирующее положение, если цена не соответствует расходам и прибыли. Эксперты предупреждают о риске дефектуры при слишком низких ценах.

2. Фармацевтической отрасли не удалось добиться включения провизоров и фармацевтов в перечень специалистов, допускаемых к профпереподготовке по нутрициологии. Рынок возмущен этим ограничением и не видит оснований для исключения фармспециалистов из приказа. Подобные барьеры способствуют укреплению имиджа первостольника как продавца, считают в «Ассоциации независимых аптек».

3. Фармпроизводители предложили установить обязательные сроки устранения критических ошибок в государственных информационных лекарственных системах. Ассоциация «Лекмедобращение» считает необходимым изменить механизм реагирования на технические сбои в работе ГИС.

4. Минпромторг РФ утвердил регламент выдачи документа о стадиях производства лекарств в ЕАЭС. По данным эксперта, новый регламент Минпромторга РФ — это СП 1,5. С декабря для господдержки производителям потребуются записи в реестре промпродукции с баллами за локализацию.

5. В примерную осенюю программу Госдумы России включен законопроект, предлагающий ввести в Гражданский кодекс принцип «бери или плати». На практике он уже применяется, в том числе в фармацевтической отрасли, однако судебная практика очень разнообразна. Законопроект призван устранить разночтения.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Используются куки и рекомендательные технологии, которые обеспечивают корректную работу сайта

Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie.
С правилами применения рекомендаций можно ознакомиться по ссылке.