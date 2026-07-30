Google распустил команду создателей ИИ-системы AlphaFold

Google DeepMind расформировала команду, которая создала удостоенную Нобелевской премии систему искусственного интеллекта (ИИ) AlphaFold для предсказания трехмерной структуры белков. Об этом пишет газета Financial Times, проанализировав кадровые изменения в компании и опросив осведомленные источники.

По данным издания, за последний год большинство авторов первоначальных научных статей об AlphaFold сменили фокус деятельности. DeepMind подтвердила, что часть сотрудников теперь работает над большой языковой моделью Gemini или перешла на направления, связанные с дизайном ферментов, ядерным синтезом и геномикой. Другие специалисты влились в штат Isomorphic Labs — компании Alphabet, занимающейся поиском новых лекарственных молекул с помощью ИИ. Почти четверть авторов исходных публикаций по AlphaFold покинули Google вовсе.

Вице-президент научного подразделения Google DeepMind Пушмит Кохли, основавший и возглавляющий направление AI for Science (букв. «ИИ для науки»), заявил, что на протяжении последних девяти лет стратегия строилась вокруг «больших вызовов» — конкретных задач, для каждой из которых формировалась отдельная команда. По его словам, сейчас подход меняется: ставку делают на Gemini, благодаря которой ученые смогут в перспективе автоматизировать часть своей работы. Одновременно DeepMind стремится превзойти OpenAI и Anthropic в разработке передовых автономных ИИ-агентов.

Работа над AlphaFold началась в 2018 году. Нейросеть научилась за считанные минуты предсказывать точную форму, которую примет белок в пространстве, зная только его химический состав. Прежде определение структуры одного белка методом рентгеновской кристаллографии могло занимать годы исследований. За это вице-президент и инженер DeepMind Джон Джампер вместе с генеральным директором лаборатории Демисом Хассабисом получили Нобелевскую премию по химии в 2024 году.

В начале этого года Джампер и его коллега по проекту AlphaFold Йонас Адлер перешли в подразделение Google под названием Code Strike. Его команда сформирована, чтобы нарастить возможности техгиганта в области ИИ-программирования на фоне отставания от Anthropic и OpenAI.

В июне Джампер объявил об уходе в Anthropic, куда вместе с ним перешли Адлер и еще один исследователь AlphaFold — Александр Прицель. Сотрудник DeepMind, пожелавший сохранить анонимность, рассказал Financial Times, что все трое были «незаменимыми, важными, ключевыми членами», а их уход стал неожиданностью.

В DeepMind отметили, что гордятся научным наследием и масштабным влиянием AlphaFold, которая вдохновила на создание Isomorphic Labs — компании с миссией изменить подход к разработки лекарств. Isomorphic Labs отделилась от DeepMind в 2021 году для коммерциализации научных достижений AlphaFold и с тех пор заключила соглашения с фармкорпорациями Novartis и Eli Lilly о создании низкомолекулярных препаратов против сложных болезней. Общая сумма сделок достигла 3 млрд долл.

Как указывается, реорганизация в DeepMind отражает более широкий сдвиг во всей ИИ-индустрии. Ведущие лаборатории все чаще рассматривают большие языковые модели как инструменты для ускорения исследований. В текущем году Anthropic представила Claude Science — ИИ-ассистента для помощи в биологических исследованиях и создании лекарств.

На фоне этого тренда обостряется борьба за узкий круг экспертов, способных разрабатывать передовые ИИ‑системы. Игроки рынка агрессивно переманивают ведущих ученых и инженеров. Руководитель исследовательского подразделения OpenAI Марк Чен ранее сообщил Financial Times, что специалисты по ИИ хотят работать в лаборатории, которая находится на переднем крае инноваций, а не наверстывает отставание. Он подчеркнул, что им интереснее пытаться расширять горизонты науки, а не воспроизводить уже имеющиеся успехи.