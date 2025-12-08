Губернатор Курской области поручил отстранить генерального директора региональной сети аптек

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил отстранить генерального директора региональной сети аптек «Курская фармация» Игоря Осипова. Согласно данным ЕГРЮЛ, он был назначен 18 мая 2023 года. Решение было принято в ходе заседания правительства региона. Глава области выразил обеспокоенность ситуацией на госпредприятии, отметив прямую связь между эффективностью его работы и качеством льготного лекарственного обеспечения.

Врио министра здравоохранения Курской области Светлана Ермолова сообщила, что руководство «Курской фармации» препятствовало проведению проверочных мероприятий, отказываясь предоставлять необходимую документацию. «Они без объяснения не предоставляют данные и информацию в нужном количестве. Просто тянут время», — сказала она. Результаты проверки и предложения по оптимизации деятельности предприятия ожидаются к 12 декабря.

Председатель правительства региона Александр Чепик добавил, что затягивание проверок наблюдалось и со стороны бывшего руководства регионального Минздрава. По данным правительства области, выявлены вопросы к ряду сделок, подписанных Игорем Осиповым. «Руководитель предприятия не пускает представителей Минфина, не дает общаться с сотрудниками. Хочет проводить проверку в камеральной форме. Напомню, что предыдущий руководитель министерства здравоохранения всячески затягивала начало проверки под различными предлогами», — сказал Александр Чепик.

Власти не исключают попыток преднамеренного доведения предприятия до банкротства с целью последующего отчуждения активов.

«Я не понимаю, как руководитель этого предприятия, на 100% принадлежащего Курской области, может сабботировать проведение проверки, назначенной по назначению высшего должностного лица региона. Руководителя этого предприятия от должности отстранить, в отношении него материалы подготовить и направить в уполномоченные на это структуры. Игорь Викторович, мы с вами работать не будем, а где вы будете работать, дальше будут определяться уже те, кому положено. Отдельно соберемся по фармации. Меня эта ситуация крайне тревожит», — сказал Александр Хинштейн во время заседания правительства Курской области.

В декабре 2024 года глава Курской области посетил одну из городских аптек и остался недоволен обслуживанием. Он совершил визит туда после обращений местных жителей с жалобами на отсутствие в аптеках региона лекарств для льготников. Александр Хинштейн заявил, что в регионе предстоит не только перестроить систему обеспечения льготников лекарствами, но и изменить отношение к людям.

Проверить деятельность региональной аптечной сети из-за массовых жалоб местных жителей на лекобеспечение Александр Хинштейн поручил еще в августе, отчитаться о результатах проверки должны были в сентябре. В ходе заседания сообщалось, что ответственные региональные ведомства — Минздрав, Министерство имущественных и земельных отношений и Министерство финансов — доклад не подготовили. А затем в октябре губернатор анонсировал жесткое разбирательство по вопросу работы сети аптек «Курская фармация».