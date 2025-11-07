Kimberly-Clark покупает производителя парацетамола почти за 49 млрд долларов

Корпорация Kimberly-Clark, выпускающая подгузники Huggies и салфетки Kleenex, сообщила о приобретении американского производителя парацетамола Kenvue за более чем 40 млрд долл., заключив одну из крупнейших сделок года в секторе потребительских товаров. Об этом говорится в пресс-релизе.

С учетом долгов поглощение Kenvue обойдется в 48,7 млрд долл. За каждую акцию компании Kimberly-Clark выплатит 21 долл. — на 46% выше котировок, зафиксированных перед объявлением о покупке.

Kenvue принадлежат такие известные марки, как Tylenol (парацетамол), Band-Aid (пластыри), Listerine (ополаскиватель для рта), Neutrogena (средства по уходу за кожей), Johnson's Baby (продукты для ухода за детьми). Добавление новых брендов в портфель позволит Kimberly-Clark увеличить годовую выручку до 32 млрд долл. Тем не менее инвесторы считают стоимость этого бизнеса неоправданно высокой, учитывая текущую ситуацию вокруг Kenvue.

В сентябре Президент США Дональд Трамп заявил, что прием парацетамола во время беременности якобы связан с повышенным риском развития аутизма у детей. Глава государства призвал женщин делать все, чтобы избегать использования этого обезболивающего и жаропонижающего средства.

Научное сообщество категорически отвергло утверждения. Как отметила Американская коллегия акушеров и гинекологов, парацетамол изучается на протяжении десятилетий и ни одно авторитетное исследование не подтвердило, что его употребление в любом триместре беременности вызывает патологии нервной системы у детей. Работа от 2024 года, охватившая более 2 млн детей, не обнаружила значимой связи препарата с рисками развития аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или каких-либо когнитивных нарушений.

Позднее генеральный прокурор штата Техас возбудил дело против Kenvue за сокрытие информации о рисках употребления парацетамола для здоровья. Затем последовали иски от родителей детей с аутизмом и СДВГ.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приступило к пересмотру маркировки безрецептурного средства. При этом регулятор отметил отсутствие установленной причинно-следственной связи средства с аутизмом. Это признал и министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший.

Однако за два месяца после высказываний Дональда Трампа акции Kenvue обвалились на 30%. Падение сделало компанию более привлекательной для покупки, приводит газета New York Times мнение инсайдеров.

Однако проблемы производителя парацетамола начались задолго до заявлений Белого дома. В июле совет директоров Kenvue отправил в отставку генерального директора Тибо Монгона на фоне слабых финансовых результатов и давления со стороны крупных инвесторов, в частности фондов Starboard Value, Third Point и Toms Capital, некоторые из которых открыто призывали к продаже бизнеса. Став самостоятельной структурой после отделения от Johnson & Johnson в 2023 году, компания так и не смогла повысить рентабельность убыточного подразделения дерматологической и косметической продукции. ​