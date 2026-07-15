Китай удвоил объем продаж лицензий на инновационные лекарства за год

Стоимость сделок по продаже прав на инновационные китайские лекарства зарубежным партнерам достигла рекордных 110 млрд долл. в первом полугодии 2026 года, сообщила государственная телерадиокомпания CCTV со ссылкой на данные Национального управления по контролю за медицинской продукцией КНР (NMPA).

Достигнутая сумма уже составляет 80% от общего объема сделок за весь 2025 год, который сам был рекордным. По состоянию на 30 июня китайские компании заключили 81 соглашение с иностранными партнерами — в основном из США, Великобритании, Франции и Италии. Большая часть приобретаемых разработок направлена на лечение раковых, метаболических, иммунных и неврологических заболеваний.

Лидером стала сделка между CSPC Pharmaceutical и AstraZeneca на 18,5 млрд долл. Британо-шведский концерн приобрел права на экспериментальный препарат против ожирения и кардиометаболических болезней — одного из самых быстрорастущих сегментов мировой фармацевтики.

На втором месте — соглашение Jiangsu Hengrui Medicine с Bristol-Myers Squibb на 15,2 млрд долл. Американский фармгигант добавил в портфель 13 противоопухолевых активов, включая конъюгаты антитело-лекарственное средство (ADC) — они доставляют химиотерапевтическое вещество непосредственно к новообразованию, минимизируя повреждение здоровых тканей.

Третью строчку заняла Pfizer, которая договорилась с Innovent Biologics о совместной разработке линейки противоопухолевых препаратов нового поколения, пообещав выплатить до 10,5 млрд долл.

Следующая в рейтинге AbbVie, которая выкупила за 5,6 млрд долл. у RemeGen лицензию на экспериментальное моноклональное антитело RC148, предназначенное для борьбы с запущенными солидными видами рака.

Замыкает пятерку Sanofi, вступившая в сотрудничество с Earendil Labs. Французская корпорация перечислит китайскому стартапу до 2,6 млрд долл. в случае успешного выхода на рынок его разработок от иммунных и воспалительных патологий.

Крупнейшие мировые производители ищут новые лекарственные молекулы на фоне скорого истечения патентов на свои бестселлеры. В то же время китайские экспериментальные препараты не уступают западным аналогам по качеству, а их создание обходится в разы дешевле.