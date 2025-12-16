Минпромторг РФ предложил перейти от эксперимента к обязательной маркировке ряда медизделий
С 1 июня 2026 года по предложению Минпромторга РФ может начаться обязательная маркировка терапевтической дыхательной аппаратуры, инкубаторов для новорожденных, презервативов, шприцев, инфузионных систем, салфеток, пробирок, имплантатов для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, медицинских масок. Изменения планируется внести в Постановление Правительства РФ № 894 от 31.05.2023.
Для ряда медизделий, которые уже маркируются, планируется добавить коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Среди них очистители воздуха, коронарные стенты, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.
Изменения вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации № 894 от 27.05.2024.
|Наименование новых медизделий
|Код ОКПД2
|Обеззараживатели — очистители воздуха (в том числе оборудование, бактерицидные установки и рециркуляторы)
|26.60.13, 32.50.13.190
|Стенты коронарные
|32.50.13.110, 32.50.13.190, 32.50.50.190
|Компьютерные томографы
|29.10.59.170
|Санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании
|13.95.10.190, 17.22.12.130, 32.50.50.149, 32.50.50.190
|Наименование медизделий
|Новые коды ОКПД2 для маркируемых медизделий
|Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура;
Инкубаторы для новорожденных;
Презервативы;
Шприцы;
Инфузионные системы;
Салфетки;
Пробирки;
Имплантаты для пластической хирургии и косметологии (филлеры, нити);
Медицинские маски
|13.20.44.120, 13.95.10.190, 14.19.32.120, 20.60.13, 21.10.60.191, 21.20.10.158, 21.20.23.110, 21.20.24.120, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160, 21.20.24.190, 22.19.71.110, 22.19.71.190, 22.29.29.130, 22.29.29.190, 23.19.23.110, 26.51.53.141, 26.51.53.142, 26.60.12.119, 26.60.12.132, 26.60.13.190, 32.50.11.190, 32.50.12.110, 32.50.13.110, 32.50.13.160, 32.50.13.190, 32.50.21.121, 32.50.21.122, 32.50.21.160, 32.50.22.190, 32.50.22.199, 32.50.50, 32.99.11.160
Эксперимент по маркировке ряда медизделий начался 1 сентября 2024 года и должен был продлиться до 31 августа 2025 года. Среди них презервативы, шприцы, филеры, инфузионные системы, пробирки и медицинские маски. В августе 2025 года правительство РФ продлило эксперимент до конца февраля 2026 года. Минпромторг РФ должен оценить результаты пилотного проекта по маркировке и представить доклад в правительство РФ до 28 февраля 2026 года.
В октябре также принято решение, что маркированные товары, которые были изъяты из-за нарушений, но пригодны для использования, могут быть переданы на гуманитарные цели. К таким товарам относятся в том числе лекарства (за исключением спиртосодержащих), медизделия и БАД.
