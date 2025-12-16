Минпромторг РФ предложил перейти от эксперимента к обязательной маркировке ряда медизделий

С 1 июня 2026 года по предложению Минпромторга РФ может начаться обязательная маркировка терапевтической дыхательной аппаратуры, инкубаторов для новорожденных, презервативов, шприцев, инфузионных систем, салфеток, пробирок, имплантатов для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, медицинских масок. Изменения планируется внести в Постановление Правительства РФ № 894 от 31.05.2023.

Для ряда медизделий, которые уже маркируются, планируется добавить коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Среди них очистители воздуха, коронарные стенты, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.

Изменения вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации № 894 от 27.05.2024.

Наименование новых медизделий Код ОКПД2 Обеззараживатели — очистители воздуха (в том числе оборудование, бактерицидные установки и рециркуляторы) 26.60.13, 32.50.13.190 Стенты коронарные 32.50.13.110, 32.50.13.190, 32.50.50.190 Компьютерные томографы 29.10.59.170 Санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании 13.95.10.190, 17.22.12.130, 32.50.50.149, 32.50.50.190 Наименование медизделий Новые коды ОКПД2 для маркируемых медизделий Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура;

Инкубаторы для новорожденных;

Презервативы;

Шприцы;

Инфузионные системы;

Салфетки;

Пробирки;

Имплантаты для пластической хирургии и косметологии (филлеры, нити);

Медицинские маски 13.20.44.120, 13.95.10.190, 14.19.32.120, 20.60.13, 21.10.60.191, 21.20.10.158, 21.20.23.110, 21.20.24.120, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160, 21.20.24.190, 22.19.71.110, 22.19.71.190, 22.29.29.130, 22.29.29.190, 23.19.23.110, 26.51.53.141, 26.51.53.142, 26.60.12.119, 26.60.12.132, 26.60.13.190, 32.50.11.190, 32.50.12.110, 32.50.13.110, 32.50.13.160, 32.50.13.190, 32.50.21.121, 32.50.21.122, 32.50.21.160, 32.50.22.190, 32.50.22.199, 32.50.50, 32.99.11.160

Эксперимент по маркировке ряда медизделий начался 1 сентября 2024 года и должен был продлиться до 31 августа 2025 года. Среди них презервативы, шприцы, филеры, инфузионные системы, пробирки и медицинские маски. В августе 2025 года правительство РФ продлило эксперимент до конца февраля 2026 года. Минпромторг РФ должен оценить результаты пилотного проекта по маркировке и представить доклад в правительство РФ до 28 февраля 2026 года.

В октябре также принято решение, что маркированные товары, которые были изъяты из-за нарушений, но пригодны для использования, могут быть переданы на гуманитарные цели. К таким товарам относятся в том числе лекарства (за исключением спиртосодержащих), медизделия и БАД.