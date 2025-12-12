Новости
Минздрав РФ готовит приказ о статусе провизоров-технологов

12.12.2025
19:15
ОльгаКоберник
Минздрав России рассматривает возможность изменения в приказ №206н, касающиеся квалификационных требований к провизорам-технологам. Документ будет размещен в начале 2026 года. Отрасль по-прежнему обеспокоена судьбой специальности «Фармацевтическая технология».
Алексей Солобуев | Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Минздрав России вносит изменения в Приказ Минздрава РФ № 206н от 02.05.2023. Об этом на заседании рабочей группы по возрождению аптечного изготовления лекарственных препаратов при Комитете Госдумы по охране здоровья заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Алексей Солобуев, передает корреспондент «ФВ».

Он отметил, что в принятом законе № 424-ФЗ от 17.11.2025 добавился новый пункт 5.1 о квалификационных требованиях к медицинским и фармацевтическим работникам. «Теперь Минздрав России будет иметь полномочия по переизданию приказа №206н, и мы этим активно занимаемся», — сказал Алексей Солобуев.

Высказанные отраслью пожелания будут учтены в документе, пообещал чиновник, но не конкретизировал новые положения.

«Приказ сложный, многокомпонентный: по нему много вопросов. Сейчас мы рассматриваем его внутри ведомства. В начале 2026 года он пройдет размещение и дальнейшие регламентные процедуры», — отметил Алексей Солобуев.

Поскольку по действующему приказу специальность «Фармацевтическая технология» сохраняется до 31 декабря 2025 года, а новый документ не выйдет к этому сроку, специалисты будут находиться в ожидании нормативной базы, отметил руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

Ранее в министерство обратился руководитель рабочей группы по возрождению аптечного изготовления депутат Айрат Фаррахов. А исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина сообщила, что Минздрав России готов согласовать продление квалификационных требований для провизоров-технологов до конца 2026 года.

