Novo Nordisk проиграла Pfizer в аукционе за разработчика препаратов от ожирения

Pfizer купит биотехнологический стартап Metsera за 10 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе.

Pfizer сразу выплатит 6,88 млрд долл. — по 65,60 долл. за акцию. Остальная сумма поступит после того, как разработки поглощенной компании пройдут клинические испытания, получат одобрение регуляторов и выйдут в продажи.

Фармацевтический гигант анонсировал сделку еще в сентябре. Изначально стороны сошлись на сумме в 7,3 млрд долл., включая аванс в размере 5 млрд долл. — по 47,50 долл. за акцию.

Спустя месяц датская Novo Nordisk внезапно решила вмешаться, предложив за Metsera на 1,7 млрд долл. больше. Pfizer подала судебный иск против скандинавского конкурента, обвинив его в недобросовестной конкуренции. Начались торги: с тех пор производители повышали ставку 16 раз.

Как писал Bloomberg, впоследствии Федеральная торговая комиссия (FTC) — антимонопольный орган США — связалась с Советом директоров Metsera, предупредив о трех рисках сделки с Novo Nordisk:

датская корпорация продает известные Wegovy и «Оземпик» (семаглутид), поэтому уже владеет значительной долей рынка препаратов от ожирения. Регулятор может ей запретить приобретение Metsera, расценив это как действия, ограничивающие конкуренцию. При этом сделка с Pfizer уже рассмотрена и одобрена FTC 30 октября;

соглашение с Novo Nordisk предусматривает крупную предоплату в обмен на немедленную передачу половины акций Metsera, не дожидаясь результатов антимонопольной проверки. Это нарушает закон Харта—Скотта—Родино, по которому нужно заранее уведомить регулятор до передачи контроля над крупным активом;

солидный аванс Metsera получила бы ценой отказа от самостоятельного управления финансами, что может снизить энтузиазм коллектива стартапа к созданию новых лекарств и привести к утрате его конкурентоспособности.

8 ноября Novo Nordisk объявила о выходе из аукциона. Благодаря Metsera концерн пытался восстановить первенство на рынке препаратов от ожирения, где постепенно уступает позиции американской Eli Lilly, выпускающей более эффективное средство для похудения Zepbound (тирзепатид). В прямом сравнительном исследовании оно превзошло Wegovy по всем показателям: среднее снижение веса (20 против 14%), уменьшение объема талии (18,4 против 13 см), число участников, которым удалось похудеть более чем на 10% от исходных значений (80 против 60,5%), на 15% и более (65 против 40%), на 25% и более (32 против 16%).

Ранее Pfizer пыталась занять нишу в сегменте препаратов от ожирения, но безуспешно. В апреле фармгигант прекратил клинические испытания своей пероральной разработки danuglipron из-за ее токсического воздействия на печень.

Metsera создана в 2022 году. В ее портфеле три препарата, дошедших до исследований с участием людей. Наиболее перспективный — инъекционный агонист глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) MET-097i, который вводится раз в месяц (доступные в продаже аналоги на основе тирзепатида и семаглутида — раз в неделю). Во II фазе клинических испытаний препарат помог уменьшить массу тела на 14,1% за 28 недель по сравнению с плацебо.