Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС и КНР

18.11.2025
13:10
ВладимирЗаболотских
С 11 по 17 ноября мировые регуляторы одобрили 13 препаратов, четыре из которых не имеют аналогов в мире. В США зарегистрировали первый пероральный ингибитор менина для борьбы с лейкемией и первый взаимозаменяемый биоаналог «Перьеты», который поможет значительно снизить расходы на лечение больных раком молочной железы. Одновременно американский регулятор ввел строжайшее предупреждение для генной терапии Elevidys после двух случаев смерти от печеночной недостаточности. В Евросоюзе одобрены первая генная терапия для синдрома Вискотта-Олдрича и лекарство, отсрочивающее диабет 1-го типа на два года. В КНР появится еще один полностью разработанный в стране агонист ГПП-1 от диабета с подкожным введением раз в неделю.
Фото: 123rf.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)

Новые препараты

Komzifti (зифтомениb/ziftomenib)

  • Компания-разработчик: Kura Oncology и Kyowa Kirin.
  • Показание: рецидивирующая или рефрактерная острая миелоидная лейкемия (ОМЛ) с мутацией в гене NPM1 у взрослых, которым не помогают другие методы лечения. Мутации NPM1 обнаруживаются примерно у каждого третьего с этим злокачественным заболеванием крови и костного мозга.
  • Механизм действия: блокирует связь между менином (контролирует, какие гены включаются и выключаются) и MLL1 (фермент, который маркирует гены для их активации) – при мутации NPM1 взаимодействие этих белков запускает бесконтрольное размножение незрелых лейкоцитов.
  • Результаты клинических испытаний: во I/II фазе KOMET-001 с участием 112 человек, уже получивших в среднем два курса лечения, благодаря препарату полная ремиссия наступила в 21% случаев и длилась 5 месяцев.
  • Особенности: первый пероральный препарат этого класса; принимается раз в день; только 3% больных прекратили лечение из-за побочных эффектов.

Биоаналоги

Poherdy (пертузумаб/pertuzumab)

  • Компания-разработчик: Shanghai Henlius Biologics (Китай), коммерческий партнер в США — Organon.
  • Референтный препарат: «Перьета» от Roche — впервые одобрен FDA в 2012 году, приносил ежегодно 4 млрд долл. выручки, основные патенты истекли в этом году.
  • Показание: HER2+ рак молочной железы у взрослых в комбинации с трастузумабом и химиотерапией. На этот тип опухоли приходится 15—20% всех случаев рака молочной железы.
  • Особенности: первый биоаналог пертузумаба​ в мире, получил статус взаимозаменяемого — фармацевт может заменить оригинал на Poherdy без согласования с врачом.

Изменения в показаниях

Elevidys (деландистроген моксепарвовек/delandistrogene moxeparvovec)

  • Компания-разработчик: Sarepta Therapeutics.
  • Пересмотренное показание: мышечная дистрофия Дюшенна у пациентов старше 4 лет, которые могут ходить самостоятельно (до этого назначали и тем, кто не может). Болезнь вызвана поломкой в гене дистрофина — белка, защищающего мышечные клетки от разрушения. Без него мышцы постепенно слабеют, а дети теряют способность передвигаться к 12—13 годам, развивается дыхательная и сердечная недостаточность.
  • Механизм действия: генная терапия — однократная внутривенная инфузия, которая доставляет в мышечные клетки функционирующий ген дистрофина; клетки начинают производить защитный белок, что замедляет разрушение мышц.
  • Особенности: на этикетке появилось предупреждение в черной рамке (самое строгое) о риске повреждения печени; решение принято после того, как два человека, неспособных ходить, умерли от острой печеночной недостаточности в результате получения препарата.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA)

С 10 по 13 ноября состоялось заседание Комитета по лекарственным средствам для человека (CHMP) при европейском регуляторе, которое рекомендовало Европейской комиссии одобрить следующие препараты:

Новые препараты

Dawnzera (донидалорсен/donidalorsen)

  • Компания-разработчик: Ionis Pharmaceuticals, права на коммерциализацию в Европе принадлежат Otsuka Pharmaceutical.​
  • Показание: профилактика рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека (НАО) у взрослых и подростков старше 12 лет. При этом редком наследственном заболевании внезапно отекают лицо, горло, конечности или кишечник, что может быть опасным для жизни из-за риска удушья.​
  • Механизм действия: антисмысловой олигонуклеотид — на уровне генов останавливает выработку прекалликреина в печени; этот белок затем превращается в калликреин, запускающий высвобождение брадикинина — главного виновника отеков при НАО.
  • Результаты клинических испытаний: в III фазе OASIS-HAE с участием 91 человека введение препарата раз в месяц снизило частоту приступов НАО на 81% по сравнению с плацебо за 24 недели.
  • Особенности: первая РНК-терапия для этого показания; вводится подкожно с помощью шприц-ручки; одобрена FDA в августе этого года.

Teizeild (теплизумаб/teplizumab)

  • Компания-разработчик: Sanofi
  • Показание: профилактика 3-й (клинической) стадии диабета 1-го типа у взрослых и детей старше 8 лет со 2-й стадией сахарного диабета; стадия 2 — преддиабет, когда иммунная система уже атакует бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, но симптомы диабета еще не проявляются. Впоследствии почти всегда в течение нескольких лет развивается 3-я стадия, требующая ежедневных инъекций инсулина.
  • Механизм действия: замедляет прогрессирование заболевания, избирательно подавляя активность иммунных клеток (Т-лимфоцитов), которые атакуют поджелудочную железу.
  • Результаты клинических испытаний: во II фазе TN-10 с участием 76 человек препарат отсрочил наступление 3-й стадии болезни на два года, снизив риск на 54%; к концу исследования преддиабет сохранился у 57% пациентов, получавших теплизумаб, и у 28% — плацебо.
  • Особенности: первое средство по этому показанию в Европе, в этом году также зарегистрировано в КНР и Великобритании под торговой маркой Tzield; на американский рынок вышло в 2022-м.

Waskyra (этуветидиген аутотемцел/etuvetidigene autotemcel)

  • Компания-разработчик: Fondazione Telethon.
  • Показание: синдром Вискотта-Олдрича у пациентов старше 6 месяцев, имеющих мутацию в гене WAS, которым требуется трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, но нет подходящего донора. Характеризуется низким уровнем тромбоцитов в крови, экземой, иммунодефицитом. Без лечения большинство пациентов не доживают до зрелого возраста.
  • Механизм действия: генная терапия — у больных извлекают CD34+ стволовые клетки, в них встраивают правильную копию гена WAS, кодирующую функциональный белок, необходимый для нормального развития и работы иммунных клеток и тромбоцитов, затем модифицированные клетки возвращают в организм.
  • Результаты клинических испытаний: в III фазе NCT03837483 с участием 10 детей в возрасте от 1 до 9 лет (учитывались еще 17 детей, которым ввели препарат вне формального КИ) через 2—3 года после получения генной терапии тяжелые инфекции и кровотечения стали возникать на 92—94% реже (снижение с 2 до 0,12—0,16 случаев в год).
  • Особенности: первая в мире генная терапия для лечения синдрома Вискотта-Олдрича; итальянская Fondazione Telethon стала первой некоммерческой организацией, самостоятельно создавшей генную терапию с нуля.

Inluriyo (имлунестрант/imlunestrant)

  • Компания-разработчик: Eli Lilly.
  • Показание: эстроген-рецептор-положительный (ER+), HER2-, местнораспространенный или метастатический рак молочной железы с мутацией в гене ESR1 у взрослых женщин, прошедших гормональную терапию. ER+ — наиболее распространенный подтип (около 70% всех случаев); мутации в ESR1 встречаются у 30—40% больных раком груди после лечения ингибиторами ароматазы (снижают выработку эстрогенов) и делают опухоль устойчивой к гормонотерапии.
  • Механизм действия: связывается с эстрогеновыми рецепторами (в том числе мутантными формами) внутри раковых клеток и разрушает их. ESR1 кодирует рецепторы эстрогена, но мутация в этом гене заставляет их посылать непрерывные сигналы роста опухоли независимо от наличия эстрогена.
  • Результаты клинических испытаний: в III фазе EMBER-3 с участием 874 человек препарат снизил риск прогрессирования или смерти на 38% по сравнению с гормонотерапией; медиана выживаемости без прогрессирования составила 5,5 месяца, в контрольной группе — 3,8 месяца.
  • Особенности: принимается перорально раз в день.

VacPertagen

  • Компания-разработчик: BioNet.
  • Показание: ревакцинация против коклюша для пациентов старше 12 лет, а также профилактика у новорожденных путем иммунизации матерей во 2—3 триместре беременности.
  • Механизм действия: рекомбинантная вакцина, содержащая два антигена возбудителя вируса.
  • Результаты клинических испытаний: в трех исследованиях с участием почти 1000 человек через 28 дней после введения вакцина вызвала выработку антител у взрослых и подростков; антитела сохранялись до 3 лет у взрослых и до 5 лет у подростков; антитела успешно передавались от матерей к младенцам при рождении и сохранялись до 2 месяцев жизни, обеспечивая защиту в наиболее уязвимый период.
  • Особенности: выпускается в предварительно заполненных шприцах; вводится один раз; вырабатывает значительно более высокий и долговечный уровень нейтрализующих антител по сравнению с инактивированными аналогами.

GalenVita (хлорид германия-68/хлорид галлия-68)

  • Компания-разработчик: Curium Romania.
  • Показание: производство раствора галлия-68 — позитрон-излучающий радионуклид с коротким периодом полураспада (68 минут), используемый в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) для диагностики нейроэндокринных опухолей, рака простаты и других онкологических заболеваний.
  • Особенности: используется для получения радиофармпрепаратов в лаборатории.

Биоаналоги

Ondibta (инсулин гларгин/insulin glargine)

  • Компания-разработчик: Gan & Lee Pharmaceuticals.
  • Референтный препарат: «Лантус» от Sanofi — один из наиболее широко используемых базальных инсулинов в мире, одобрен в 2000 году; патент истек в 2015 году; ежегодно приносил 8-9 млрд долл. выручки.
  • Показание: сахарный диабет у пациентов старше 2 лет.
  • Механизм действия: длительно действующий аналог человеческого инсулина, обеспечивающий контроль уровня глюкозы в крови на протяжении 24 часов.

Osqay (деносумаб/denosumab)

  • Компания-разработчик: Theramex Ireland.
  • Референтные препараты: «Пролиа» и «Эксджива» от Amgen, в этом году истекли их патенты, ежегодно приносили в общей сложности около 6 млрд долл. выручки.
  • Показание: остеопороз, потеря костной массы.
  • Механизм действия: блокирует RANKL — белок, стимулирующий образование, активацию и выживание остеокластов (клеток, разрушающих костную ткань); предотвращает разрушение кости, увеличивает минеральную плотность костной ткани и снижает риск переломов.

Гибридный препарат

Enzalutamide Accordpharma (энзалутамид)

  • Компания-разработчик: Accord Healthcare.
  • Референтный препарат: «Кстанди» от Astellas Pharma — одобрен в 2013 году; приносил около 5 млрд долл. ежегодной выручки; патент истек в 2024-м.
  • Показание: рак простаты у взрослых мужчин.
  • Механизм действия: блокирует андрогеновые рецепторы, которые стимулируют рост раковых клеток простаты.
  • Особенности: гибридными называются лекарства, которые сочетают в себе признаки как оригинального, так и воспроизведенного средства: одобрение частично основано на результатах доклинических и клинических испытаний референтного препарата и частично на новых данных.
  • Особенности: в 2024 году одобрен первый дженерик энзалутамида от Viatris.

Дженерик

Teduglutide Viatris (тедуглутид)

  • Компания-разработчик: Viatris.
  • Референтный препарат: Revestive от Takeda — одобрен в ЕС в 2012 году; патент истек в 2023 году.
  • Показание: синдром короткой кишки у взрослых — при этом заболевании питательные вещества и жидкости не усваиваются из-за хирургического удаления значительной части тонкого кишечника (вследствие болезни Крона, ишемии или травмы).
  • Механизм действия: аналог глюкагоноподобного пептида-2, который стимулирует рост и восстановление слизистой оболочки тонкого кишечника, улучшая всасывание питательных веществ и снижая потребность в парентеральном питании.
  • Особенности: первый в мире дженерик тедуглутида.

Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA)

Paidakang (висепегенатид/visepegenatide, PB-119)

  • Компания-разработчик: PegBio.
  • Показание: сахарный диабет 2-го типа у взрослых; Китай — лидер по его распространенности среди населения, заболеванием страдает почти 150 млн человек (каждый десятый).
  • Механизм действия: агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — стимулирует выработку инсулина, замедляет опорожнение желудка и снижает аппетит.
  • Результаты клинических испытаний: в III фазе исследований с участием 620 человек за полгода препарат снизил HbA1c (средний уровень сахара в крови за последние два-три месяца) на 1,4%, в группе плацебо показатель упал на 0,6%; среди получавших висепегенатид у каждого второго HbA1c опустился ниже отметки в 7% (преддиабет диагностируется в диапазоне от 5,7 до 6,4%), в контрольной группе — только у 14%.
  • Особенности: вводится подкожно раз в неделю; создан полностью в КНР на основе технологии пэгилирования — к препарату присоединен полиэтиленгликоль (ПЭГ), чтобы увеличить размер молекулы и продлить период полувыведения.

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA)

Новых регистраций не выдано.

Препараты, одобренные регуляторами с 11 по 17 ноября

Регулятор

Торговое название

МНН

Компания

Показание

Особенности

FDA

Komzifti

зифтомениb

Kura Oncology, Kyowa Kirin

Острая миелоидная лейкемия с мутацией в гене NPM1

Первый пероральный ингибитор менина, принимается раз в день

Poherdy

пертузумаб

Shanghai Henlius Biologics, Organon

HER2+ рак молочной железы

Первый взаимозаменяемый биоаналог «Перьеты»

Elevidys*

деландистроген моксепарвовек

Sarepta Therapeutics

Мышечная дистрофия Дюшенна

Добавлено предупреждение в черной рамке о риске серьезного повреждения печени и острой печеночной недостаточности

EMA

Dawnzera

донидалорсен

Ionis, Otsuka

Наследственный ангионевротический отек

Первая РНК-терапия от заболевания, снижение приступов на 81%

Teizeild

теплизумаб

Sanofi

Профилактика диабета 1-го типа

Отсрочивает развитие клинической стадии диабета на 2 года

Waskyra

этуветидиген аутотемцел

Fondazione Telethon

Синдром Вискотта-Олдрича

Первая генная терапия для заболевания, снижение осложнений на 92%

Inluriyo

имлунестрант

Eli Lilly

ER+ рак молочной железы с мутацией ESR1

Пероральный прием 1 раз в день

VacPertagen

вакцина против коклюша (рекомбинантная)

BioNet

Коклюш (ревакцинация)

Рекомбинантная вакцина

GalenVita

генератор германий-68/галлий-68

ITM Isotope Technologies Munich

Производство галлия-68

Используется для позитронно-эмиссионной томографии при онкозаболеваниях

Ondibta

инсулин гларгин

Gan & Lee

Сахарный диабет

Биоаналог «Лантуса»

Osqay

деносумаб

Theramex Ireland

Остеопороз

Биоаналог «Пролии»/«Эксдживы»

Enzalutamide Accordpharma

энзалутамид

Accord Healthcare

Рак простаты

Гибридный препарат

Teduglutide Viatris

тедуглутид

Viatris

Синдром короткой кишки

Первый дженерик тедуглутида

NMPA

Paidakang

висепегенатид

PegBio

Сахарный диабет 2-го типа

Агонист ГПП-1, вводится подкожно раз в неделю

Источники: пресс-релизы регуляторов и фармкомпаний
*Изменение маркировки, не одобрение

