Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС и КНР

С 11 по 17 ноября мировые регуляторы одобрили 13 препаратов, четыре из которых не имеют аналогов в мире. В США зарегистрировали первый пероральный ингибитор менина для борьбы с лейкемией и первый взаимозаменяемый биоаналог «Перьеты», который поможет значительно снизить расходы на лечение больных раком молочной железы. Одновременно американский регулятор ввел строжайшее предупреждение для генной терапии Elevidys после двух случаев смерти от печеночной недостаточности. В Евросоюзе одобрены первая генная терапия для синдрома Вискотта-Олдрича и лекарство, отсрочивающее диабет 1-го типа на два года. В КНР появится еще один полностью разработанный в стране агонист ГПП-1 от диабета с подкожным введением раз в неделю.

Фото: 123rf.com