Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС и КНР
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
Новые препараты
Komzifti (зифтомениb/ziftomenib)
- Компания-разработчик: Kura Oncology и Kyowa Kirin.
- Показание: рецидивирующая или рефрактерная острая миелоидная лейкемия (ОМЛ) с мутацией в гене NPM1 у взрослых, которым не помогают другие методы лечения. Мутации NPM1 обнаруживаются примерно у каждого третьего с этим злокачественным заболеванием крови и костного мозга.
- Механизм действия: блокирует связь между менином (контролирует, какие гены включаются и выключаются) и MLL1 (фермент, который маркирует гены для их активации) – при мутации NPM1 взаимодействие этих белков запускает бесконтрольное размножение незрелых лейкоцитов.
- Результаты клинических испытаний: во I/II фазе KOMET-001 с участием 112 человек, уже получивших в среднем два курса лечения, благодаря препарату полная ремиссия наступила в 21% случаев и длилась 5 месяцев.
- Особенности: первый пероральный препарат этого класса; принимается раз в день; только 3% больных прекратили лечение из-за побочных эффектов.
Биоаналоги
Poherdy (пертузумаб/pertuzumab)
- Компания-разработчик: Shanghai Henlius Biologics (Китай), коммерческий партнер в США — Organon.
- Референтный препарат: «Перьета» от Roche — впервые одобрен FDA в 2012 году, приносил ежегодно 4 млрд долл. выручки, основные патенты истекли в этом году.
- Показание: HER2+ рак молочной железы у взрослых в комбинации с трастузумабом и химиотерапией. На этот тип опухоли приходится 15—20% всех случаев рака молочной железы.
- Особенности: первый биоаналог пертузумаба в мире, получил статус взаимозаменяемого — фармацевт может заменить оригинал на Poherdy без согласования с врачом.
Изменения в показаниях
Elevidys (деландистроген моксепарвовек/delandistrogene moxeparvovec)
- Компания-разработчик: Sarepta Therapeutics.
- Пересмотренное показание: мышечная дистрофия Дюшенна у пациентов старше 4 лет, которые могут ходить самостоятельно (до этого назначали и тем, кто не может). Болезнь вызвана поломкой в гене дистрофина — белка, защищающего мышечные клетки от разрушения. Без него мышцы постепенно слабеют, а дети теряют способность передвигаться к 12—13 годам, развивается дыхательная и сердечная недостаточность.
- Механизм действия: генная терапия — однократная внутривенная инфузия, которая доставляет в мышечные клетки функционирующий ген дистрофина; клетки начинают производить защитный белок, что замедляет разрушение мышц.
- Особенности: на этикетке появилось предупреждение в черной рамке (самое строгое) о риске повреждения печени; решение принято после того, как два человека, неспособных ходить, умерли от острой печеночной недостаточности в результате получения препарата.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA)
С 10 по 13 ноября состоялось заседание Комитета по лекарственным средствам для человека (CHMP) при европейском регуляторе, которое рекомендовало Европейской комиссии одобрить следующие препараты:
Новые препараты
Dawnzera (донидалорсен/donidalorsen)
- Компания-разработчик: Ionis Pharmaceuticals, права на коммерциализацию в Европе принадлежат Otsuka Pharmaceutical.
- Показание: профилактика рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека (НАО) у взрослых и подростков старше 12 лет. При этом редком наследственном заболевании внезапно отекают лицо, горло, конечности или кишечник, что может быть опасным для жизни из-за риска удушья.
- Механизм действия: антисмысловой олигонуклеотид — на уровне генов останавливает выработку прекалликреина в печени; этот белок затем превращается в калликреин, запускающий высвобождение брадикинина — главного виновника отеков при НАО.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе OASIS-HAE с участием 91 человека введение препарата раз в месяц снизило частоту приступов НАО на 81% по сравнению с плацебо за 24 недели.
- Особенности: первая РНК-терапия для этого показания; вводится подкожно с помощью шприц-ручки; одобрена FDA в августе этого года.
Teizeild (теплизумаб/teplizumab)
- Компания-разработчик: Sanofi
- Показание: профилактика 3-й (клинической) стадии диабета 1-го типа у взрослых и детей старше 8 лет со 2-й стадией сахарного диабета; стадия 2 — преддиабет, когда иммунная система уже атакует бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, но симптомы диабета еще не проявляются. Впоследствии почти всегда в течение нескольких лет развивается 3-я стадия, требующая ежедневных инъекций инсулина.
- Механизм действия: замедляет прогрессирование заболевания, избирательно подавляя активность иммунных клеток (Т-лимфоцитов), которые атакуют поджелудочную железу.
- Результаты клинических испытаний: во II фазе TN-10 с участием 76 человек препарат отсрочил наступление 3-й стадии болезни на два года, снизив риск на 54%; к концу исследования преддиабет сохранился у 57% пациентов, получавших теплизумаб, и у 28% — плацебо.
- Особенности: первое средство по этому показанию в Европе, в этом году также зарегистрировано в КНР и Великобритании под торговой маркой Tzield; на американский рынок вышло в 2022-м.
Waskyra (этуветидиген аутотемцел/etuvetidigene autotemcel)
- Компания-разработчик: Fondazione Telethon.
- Показание: синдром Вискотта-Олдрича у пациентов старше 6 месяцев, имеющих мутацию в гене WAS, которым требуется трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, но нет подходящего донора. Характеризуется низким уровнем тромбоцитов в крови, экземой, иммунодефицитом. Без лечения большинство пациентов не доживают до зрелого возраста.
- Механизм действия: генная терапия — у больных извлекают CD34+ стволовые клетки, в них встраивают правильную копию гена WAS, кодирующую функциональный белок, необходимый для нормального развития и работы иммунных клеток и тромбоцитов, затем модифицированные клетки возвращают в организм.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе NCT03837483 с участием 10 детей в возрасте от 1 до 9 лет (учитывались еще 17 детей, которым ввели препарат вне формального КИ) через 2—3 года после получения генной терапии тяжелые инфекции и кровотечения стали возникать на 92—94% реже (снижение с 2 до 0,12—0,16 случаев в год).
- Особенности: первая в мире генная терапия для лечения синдрома Вискотта-Олдрича; итальянская Fondazione Telethon стала первой некоммерческой организацией, самостоятельно создавшей генную терапию с нуля.
Inluriyo (имлунестрант/imlunestrant)
- Компания-разработчик: Eli Lilly.
- Показание: эстроген-рецептор-положительный (ER+), HER2-, местнораспространенный или метастатический рак молочной железы с мутацией в гене ESR1 у взрослых женщин, прошедших гормональную терапию. ER+ — наиболее распространенный подтип (около 70% всех случаев); мутации в ESR1 встречаются у 30—40% больных раком груди после лечения ингибиторами ароматазы (снижают выработку эстрогенов) и делают опухоль устойчивой к гормонотерапии.
- Механизм действия: связывается с эстрогеновыми рецепторами (в том числе мутантными формами) внутри раковых клеток и разрушает их. ESR1 кодирует рецепторы эстрогена, но мутация в этом гене заставляет их посылать непрерывные сигналы роста опухоли независимо от наличия эстрогена.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе EMBER-3 с участием 874 человек препарат снизил риск прогрессирования или смерти на 38% по сравнению с гормонотерапией; медиана выживаемости без прогрессирования составила 5,5 месяца, в контрольной группе — 3,8 месяца.
- Особенности: принимается перорально раз в день.
- Компания-разработчик: BioNet.
- Показание: ревакцинация против коклюша для пациентов старше 12 лет, а также профилактика у новорожденных путем иммунизации матерей во 2—3 триместре беременности.
- Механизм действия: рекомбинантная вакцина, содержащая два антигена возбудителя вируса.
- Результаты клинических испытаний: в трех исследованиях с участием почти 1000 человек через 28 дней после введения вакцина вызвала выработку антител у взрослых и подростков; антитела сохранялись до 3 лет у взрослых и до 5 лет у подростков; антитела успешно передавались от матерей к младенцам при рождении и сохранялись до 2 месяцев жизни, обеспечивая защиту в наиболее уязвимый период.
- Особенности: выпускается в предварительно заполненных шприцах; вводится один раз; вырабатывает значительно более высокий и долговечный уровень нейтрализующих антител по сравнению с инактивированными аналогами.
GalenVita (хлорид германия-68/хлорид галлия-68)
- Компания-разработчик: Curium Romania.
- Показание: производство раствора галлия-68 — позитрон-излучающий радионуклид с коротким периодом полураспада (68 минут), используемый в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) для диагностики нейроэндокринных опухолей, рака простаты и других онкологических заболеваний.
- Особенности: используется для получения радиофармпрепаратов в лаборатории.
Биоаналоги
Ondibta (инсулин гларгин/insulin glargine)
- Компания-разработчик: Gan & Lee Pharmaceuticals.
- Референтный препарат: «Лантус» от Sanofi — один из наиболее широко используемых базальных инсулинов в мире, одобрен в 2000 году; патент истек в 2015 году; ежегодно приносил 8-9 млрд долл. выручки.
- Показание: сахарный диабет у пациентов старше 2 лет.
- Механизм действия: длительно действующий аналог человеческого инсулина, обеспечивающий контроль уровня глюкозы в крови на протяжении 24 часов.
Osqay (деносумаб/denosumab)
- Компания-разработчик: Theramex Ireland.
- Референтные препараты: «Пролиа» и «Эксджива» от Amgen, в этом году истекли их патенты, ежегодно приносили в общей сложности около 6 млрд долл. выручки.
- Показание: остеопороз, потеря костной массы.
- Механизм действия: блокирует RANKL — белок, стимулирующий образование, активацию и выживание остеокластов (клеток, разрушающих костную ткань); предотвращает разрушение кости, увеличивает минеральную плотность костной ткани и снижает риск переломов.
Гибридный препарат
Enzalutamide Accordpharma (энзалутамид)
- Компания-разработчик: Accord Healthcare.
- Референтный препарат: «Кстанди» от Astellas Pharma — одобрен в 2013 году; приносил около 5 млрд долл. ежегодной выручки; патент истек в 2024-м.
- Показание: рак простаты у взрослых мужчин.
- Механизм действия: блокирует андрогеновые рецепторы, которые стимулируют рост раковых клеток простаты.
- Особенности: гибридными называются лекарства, которые сочетают в себе признаки как оригинального, так и воспроизведенного средства: одобрение частично основано на результатах доклинических и клинических испытаний референтного препарата и частично на новых данных.
- Особенности: в 2024 году одобрен первый дженерик энзалутамида от Viatris.
Дженерик
Teduglutide Viatris (тедуглутид)
- Компания-разработчик: Viatris.
- Референтный препарат: Revestive от Takeda — одобрен в ЕС в 2012 году; патент истек в 2023 году.
- Показание: синдром короткой кишки у взрослых — при этом заболевании питательные вещества и жидкости не усваиваются из-за хирургического удаления значительной части тонкого кишечника (вследствие болезни Крона, ишемии или травмы).
- Механизм действия: аналог глюкагоноподобного пептида-2, который стимулирует рост и восстановление слизистой оболочки тонкого кишечника, улучшая всасывание питательных веществ и снижая потребность в парентеральном питании.
- Особенности: первый в мире дженерик тедуглутида.
Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA)
Paidakang (висепегенатид/visepegenatide, PB-119)
- Компания-разработчик: PegBio.
- Показание: сахарный диабет 2-го типа у взрослых; Китай — лидер по его распространенности среди населения, заболеванием страдает почти 150 млн человек (каждый десятый).
- Механизм действия: агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — стимулирует выработку инсулина, замедляет опорожнение желудка и снижает аппетит.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе исследований с участием 620 человек за полгода препарат снизил HbA1c (средний уровень сахара в крови за последние два-три месяца) на 1,4%, в группе плацебо показатель упал на 0,6%; среди получавших висепегенатид у каждого второго HbA1c опустился ниже отметки в 7% (преддиабет диагностируется в диапазоне от 5,7 до 6,4%), в контрольной группе — только у 14%.
- Особенности: вводится подкожно раз в неделю; создан полностью в КНР на основе технологии пэгилирования — к препарату присоединен полиэтиленгликоль (ПЭГ), чтобы увеличить размер молекулы и продлить период полувыведения.
Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA)
Новых регистраций не выдано.
