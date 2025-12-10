Pfizer заплатит 2,1 млрд долларов за китайский препарат от ожирения

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer приобрела у китайской YaoPharma — подразделения Fosun Pharmaceutical — права на экспериментальный препарат для снижения веса YP05002. Общая стоимость сделки может составить 2,1 млрд долл., сообщается в пресс-релизе компании.

По условиям подписанного соглашения аванс составит 150 млн долл. Дополнительно может быть выплачено до 1,94 млрд долл. при успешном завершении исследований и выходе лекарства в продажи.

YP05002 — таблетированный агонист глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1). Он имитирует действие гормона, подавляющего чувство голода и замедляющего опорожнение желудка. К этому же классу медикаментов относится семаглутид от датской Novo Nordisk, известный под брендами Wegovy и «Оземпик».

Сейчас препарат проходит I фазу клинических испытаний (КИ) с участием 76 человек в Австралии, которая завершится в апреле 2026 года. Затем эстафету подхватит Pfizer, которая возьмет на себя оставшиеся этапы КИ, организацию производства и коммерциализацию.

Производитель отметил, что планирует изучить эффективность YP05002 в комбинации со своей разработкой PF-07976016 — антагонистом глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП), который находится на II фазе КИ. Похожий механизм воздействия на сразу два гормона применяется в тирзепатиде — активном компоненте средств против диабета 2-го типа и ожирения Mounjaro и Zepbound от фармгиганта Eli Lilly.

Pfizer вступает в гонку, где соперники уже ушли далеко вперед. Novo Nordisk может получить одобрение на свое пероральное средство для похудения от американского регулятора до конца декабря, Eli Lilly — в ближайшие полгода.

В ноябре концерн одержал победу над Novo Nordisk в торгах за биотехнологический стартап Metsera, удвоив изначальную ставку до 10 млрд долл. Эта покупка принесла Pfizer два перспективных препарата против ожирения.

В начале года заключено соглашение с еще одной китайской компанией — 3SBio. Pfizer перечислила первоначальный платеж в размере 1,25 млрд долл., а взамен получила права на инновационное противораковое средство.