Суд отказался освободить генерального директора «Джодас Экспоим» под залог

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу адвоката генерального директора компании «Джодас Экспоим» Парсада Сингха Шаши Шанкара, отказавшись смягчить ему меру пресечения на залог или домашний арест. Бизнесмен, которого обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу, останется под стражей до 27 мая 2026 года. Решение опубликовано в картотеке суда, обратил внимание «ФВ».

В чем обвиняют бизнесмена

Уголовное дело против руководителя фармкомпании возбудили по ч.5 ст.291 УК РФ в мае 2025 года. По версии следствия, Шаши Шанкар пытался договориться с начальником отдела Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медизделий Минздрава РФ Алексеем Сазоновым о том, чтобы препараты компании «Джодас Экспоим» не лишали регистрации. Для чиновника в качестве меры пресечения суд избрал домашний арест. Срок, в течение которого он не может покидать свое жилище, не известен — публикация текста решения запрещена, сказано в картотеке.

Меры пресечения для обоих фигурантов дела несколько раз продлевали. Адвокат Шаши Шанкара обжаловал эти решения районного суда и просил заменить содержание под стражей на более мягкую меру: домашний арест, залог или ограничения. В очередной апелляционной жалобе представитель бизнесмена указал, «что суд фактически обосновал свое решение лишь тяжестью обвинения, а выводы, что обвиняемый может скрыться, принять меры к уничтожению доказательств, оказать давление на свидетелей, иным образом воспрепятствовать следствию, основаны лишь на предположении и голословны». К тому же, по мнению защиты, суд не учел, что обвиняемый «ранее не судим, страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, требующими соответствующего лечения, и что дальнейшее его нахождение под стражей может пагубно отразиться на его здоровье».

Продлевая меру пресечения, районный суд учел наличие у обвиняемого иностранного гражданства, парировал апелляционный суд в своем постановлении.

«Судом оценены и признаны обоснованными доводы следователя об особой сложности уголовного дела, — говорится в тексте решения апелляционной инстанции. — Вопреки доводам защиты, объективных данных, свидетельствующих о неэффективной организации предварительного расследования либо волоките по делу, не установлено, поскольку, как следует из представленных материалов, ведется следственная работа, направленная на завершение предварительного следствия».

Вдобавок официальных медицинских документов, свидетельствующих о наличии у обвиняемого заболеваний, препятствующих его содержанию в условиях следственного изолятора, судам первой и апелляционной инстанций не представлено, сказано в постановлении.

Как развивались события

В июле прошлого года Минздрав России приостановил действие регистрационных удостоверений нескольких препаратов из портфеля компании «Джодас Экспоим». Основание — «в регистрационном досье содержатся недостоверные документы и данные». Фармкомпания обжаловала эти решения в суде, требуя признать незаконными приказы министерства, писал «ФВ».

Однако ни в одном из 15 рассмотренных исков добиться этого фармкомпании не удалось. Арбитражный суд Москвы установил, что в январе 2025 года Росздравнадзор проинформировал Минздрав РФ о письме от индийских коллег, в котором они сообщали о результатах проверки производственной площадки в Телингане, Индия (она указана в спорных регдосье), и рекомендовали проверить достоверность сведений в документах, поданных при регистрации препаратов. В июне 2025 года Минздрав России получил письмо от Минпромторга РФ, из которого следовало, что по итогам очередной инспекции в июне 2023 года вышеупомянутая площадка признана несоответствующей правилам GMP ЕАЭС.

В августе и декабре 2025 года Минздрав РФ направил компании «Джодас Экспоим» требования подтвердить достоверность содержащихся в регистрационных досье сведений или внести изменения в документы, однако ответ до сих пор не поступил.

«Согласно письму Минпромторга России от 5 декабря 2025 года в настоящее время формируется отчет о проведении инспектирования производственной площадки в Индии, в котором будут указаны выявленные несоответствия», — сказано в решении суда от 16 февраля 2026 года.

Оно не вступило в силу, так как истец воспользовался своим правом на апелляцию.

15 октября 2025 года Минздрав РФ также отменил регистрацию восьми препаратов компании «Джодас Экспоим», которые, согласно документам, производятся на вышеназванной площадке в Телингане. Эти решения фармкомпания тоже обжалует в суде. Решения по ним пока не вынесены.

В феврале 2026 года ФАС России отменила свое решение о согласовании перерегистрации предельных отпускных цен на препарат из Перечня ЖНВЛП с МНН бедаквилин компании «Джодас Экспоим». В мае 2025 года ФАС России согласовала стоимость дженерика бедаквилина на 47% ниже цены оригинального препарата «Сиртуро» (применяется в составе комбинированной терапии туберкулеза легких у взрослых и подростков): 59 126 руб. и 99 959 руб. соответственно за упаковку из 188 таблеток. Но в ноябре того же года свой дженерик на рынок вывела компания «Амедарт», предложив цену еще ниже — 49 130,31 руб. После этого «Джодас Экспоим» должна была снизить свою цену, но этого не сделала, следует из текста решения ФАС России.