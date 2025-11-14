Суд по интеллектуальным правам встал на сторону «АксельФарм» в споре с ФАС России

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение по делу о препарате с МНН акситиниб производства «АксельФарм», следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Ранее Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Федеральной антимонопольной службы России, запрещавшее продажу дженерика препарата «Акситиниб» компании «АксельФарм». Суд признал, что производитель не нарушил антимонопольное законодательство.

Затем Апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу АО «Фармстандарт» и ООО «Пфайзер Инновации», которые в иске фигурируют как третьи и иные лица.

Суд по интеллектуальным правам поддержал доводы судов о том, что антимонопольный орган не представил достаточных доказательств нарушения патентных прав.

«Мы приветствуем окончательное и законное решение Суда по интеллектуальным правам, которое подтверждает нашу правовую позицию и добросовестность на всех этапах работы», — заявили «ФВ» представители компании «Аксельфарм».

Речь идет о дженерике противоопухолевого лекарственного препарата с ТН «Акситиниб». Оригинальный препарат с МНН акситиниб выпускает американская фармкомпания Pfizer под брендом «Инлита». Лекарство находится под патентной защитой до июня 2025 года. В январе 2024 года дочерняя компания Pfizer — «Агурон Фармасьютикалз Элэлси» — обратилась с иском в арбитражные суды разных регионов, а также с заявлениями о принятии обеспечительных мер. Компания просила запретить региональным бюджетным учреждениям проводить оплату по заключенным контрактам на поставку дженерика «Инлиты» — препарата с торговым наименованием «Акситиниб», которым владеет «АксельФарм». В ноябре прошлого года ФАС оштрафовала на 513 млн руб. фармкомпанию «АксельФарм» за нарушение закона о защите конкуренции из-за введения в оборот дженерика акситиниба.

В июле Коллегия палаты по патентным спорам подтвердила правомерность евразийского патента компании «АксельФарм» на способ получения действующего вещества отечественного препарата «Акситиниб».