В системе маркировки запустили автоматическую проверку происхождения фармсубстанций

Данные производителей лекарств о происхождении фармсубстанций система маркировки «Честный знак» будет автоматически сверять с информацией Федеральной таможенной службы (ФТС) России, системой Россельхознадзора «Меркурий» и Реестром российской промышленной продукции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Новые функции запустили в октябре. Теперь участники рынка могут подавать данные о вводе в оборот продукции, произведенной на территории России и импортируемой из третьих стран, а также производственные документы.

«Производители могут сообщать в «Честный знак» о пополнении виртуальных складов сырьем, а система будет сама проверять эти сведения во внешних госсистемах. Также производители могут указывать, из какого сырья они производят лекарства», — поясняет ЦРПТ.

Эксперимент стартовал 29 декабря 2023 года и должен был продлиться до 31 декабря 2024 года. Затем его несколько раз продлевали: сначала до 30 июня 2025 года, затем — до конца августа. В эксперименте приняли участие 78 российских производителей.

Планировалось, что срок начала работы системы прослеживаемости фармацевтических субстанций будет синхронизирован с запуском механизма «второй лишний». Она будет подтверждать все стадии технологического процесса производства лекарств, включая синтез фармсубстанций на территориях государств — членов ЕАЭС. Таким образом система будет способствовать подтверждению возможности получения преференций по механизму «второй лишний» в госзакупках.