Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиПроизводство

В США прекратили финансирование сотен клинических испытаний

20.11.2025
16:02
ВладимирЗаболотских
Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование сотен клинических испытаний в США — без оценки их научной ценности. Десятки тысяч пациентов получили экспериментальные препараты, рискуя здоровьем, но остались без врачебного наблюдения.
Фото: 123rf.com

Сокращение грантов Национальных институтов здравоохранения США (NIH) привело к остановке 383 исследований с участием более 74 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine.

Авторы проанализировали 11 008 активных клинических испытаний (КИ), которые получили финансирование от NIH в период с 28 февраля по 15 августа 2025 года. Около 3,5% лишились господдержки. Однако эта цифра может быть занижена: в день завершения данных глава ведомства Джей Бхаттачарья распорядился о проведении аудита всех проектов — действующих и запланированных.

В числе прерванных оказались 140 КИ новых методов лечения. Чаще всего под нож попадали исследования, проводимые за пределами США, изучающие способы предупреждения заболеваний, борьбу с инфекциями или влияние поведения на развитие патологий.

Как следует из публикации, финансирование урезалось без оценки качества КИ. В истории NIH было всего несколько случаев аннулирования уже выданных грантов, когда была выявлена фальсификация результатов.

В работе отмечается, что при остановке исследования участники остаются не только без экспериментальных лекарств, но и наблюдения врачей. Даже если денежные средства вернуть, шанс возобновить КИ крайне невелик. Пациенты рисковали здоровьем, принимая разработки, но получили от них не пользу, а побочные эффекты.

Располагая бюджетом в 48 млрд долл., NIH считаются крупнейшим спонсором биомедицинских исследований в мире. Однако субсидирование резко уменьшилось после второй инаугурации Дональда Трампа. Весной были отменены 694 гранта на 1,8 млрд долл., осенью — 760 грантов, из-за чего только штат Массачусетс потерял более 1,3 млрд долл. В августе Верховный суд США одобрил дальнейшие сокращения. Организация также ограничила международное сотрудничество, запретив иностранным ученым получать субподряды по грантам, и провела массовые увольнения. Летом сотни ее сотрудников подписали «Бетесдскую декларацию» с требованием отменить радикальные реформы.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.