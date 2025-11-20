В США прекратили финансирование сотен клинических испытаний

Сокращение грантов Национальных институтов здравоохранения США (NIH) привело к остановке 383 исследований с участием более 74 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine.

Авторы проанализировали 11 008 активных клинических испытаний (КИ), которые получили финансирование от NIH в период с 28 февраля по 15 августа 2025 года. Около 3,5% лишились господдержки. Однако эта цифра может быть занижена: в день завершения данных глава ведомства Джей Бхаттачарья распорядился о проведении аудита всех проектов — действующих и запланированных.

В числе прерванных оказались 140 КИ новых методов лечения. Чаще всего под нож попадали исследования, проводимые за пределами США, изучающие способы предупреждения заболеваний, борьбу с инфекциями или влияние поведения на развитие патологий.

Как следует из публикации, финансирование урезалось без оценки качества КИ. В истории NIH было всего несколько случаев аннулирования уже выданных грантов, когда была выявлена фальсификация результатов.

В работе отмечается, что при остановке исследования участники остаются не только без экспериментальных лекарств, но и наблюдения врачей. Даже если денежные средства вернуть, шанс возобновить КИ крайне невелик. Пациенты рисковали здоровьем, принимая разработки, но получили от них не пользу, а побочные эффекты.

Располагая бюджетом в 48 млрд долл., NIH считаются крупнейшим спонсором биомедицинских исследований в мире. Однако субсидирование резко уменьшилось после второй инаугурации Дональда Трампа. Весной были отменены 694 гранта на 1,8 млрд долл., осенью — 760 грантов, из-за чего только штат Массачусетс потерял более 1,3 млрд долл. В августе Верховный суд США одобрил дальнейшие сокращения. Организация также ограничила международное сотрудничество, запретив иностранным ученым получать субподряды по грантам, и провела массовые увольнения. Летом сотни ее сотрудников подписали «Бетесдскую декларацию» с требованием отменить радикальные реформы.