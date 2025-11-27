В США снизят цены на 15 препаратов по медстраховке с 2027 года
С 2027 года в США станут дешевле 15 препаратов для граждан, получающих их по Medicare — государственной программе медицинского страхования людей старше 65 лет и инвалидов. Об этом сообщили Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) — орган, входящий в структуру Министерства здравоохранения страны.
В список вошли лекарства, на которые уходят больше всего средств бюджета из-за высоких установленных цен или широкого применения. Среди них оказались ставшие известными во всем мире средства от диабета и ожирения на основе семаглутида от Novo Nordisk, которые теперь будут стоить 277 долл. за месячный курс. Как утверждается, благодаря изменениям ежегодные госрасходы сократятся на 12 млрд долл. — 44%.
Ранее датская корпорация подписала соглашение с Белым домом, где фигурирует еще более низкая стоимость семаглутида для страховщиков — 245 долл. Пока остается неясным, на какую из цен будут ориентироваться Medicare и Medicaid.
Новые цены были согласованы в ходе переговоров с фармкомпаниями, проведение которых стало возможно благодаря Закону о снижении инфляции, принятому бывшим президентом США Джо Байденом в 2022 году. Документ впервые дал Минздраву США право оспаривать стоимость лекарств.
Администрация текущего американского лидера Дональда Трампа приписывает результаты переговоров себе, пишет Financial Times. Глава CMS Мехмет Оз заявил, что его команда выторговала «гораздо более выгодные условия для налогоплательщиков и пенсионеров по сравнению со скромными и даже контрпродуктивными договоренностями предшественников».
Подобные торги с производителями проводятся уже во второй раз. Первый был в прошлом году. Тогда администрация Джо Байдена аналогично добилась скидок на десять препаратов. Они станут дешевле в 2026 году, сэкономив бюджету 6 млрд долл., или 22%.
Фармгиганты сопротивлялись нововведению и оспаривали его в судах, но проиграли. Иски подавали AstraZeneca, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim, MSD (Merck&Co. – в США и Канаде), Bristol-Myers Squibb (BMS) и Novartis. При отказе от переговоров или несогласии с ценами есть риск получить крупный налог или запрет на реализацию продукции через Medicare.
Препараты, которые станут дешевле по Medicare с 2027 года
|
№
|
Препарат
|
МНН
|
Компания-производитель
|
Показания
|
Цена до, долл.
|
Цена после, долл.
|
Разница, %
|
1
|
«Янумет»
|
Ситаглиптин + метформин
|
MSD
|
Диабет 2-го типа
|
526
|
80
|
85%
|
2
|
«Тражента»
|
Линаглиптин
|
Eli Lilly
|
Диабет 2-го типа
|
488
|
78
|
84%
|
3
|
Breo Ellipta
|
Флутиказона фуроат + умеклидиний + вилантерол
|
GSK
|
ХОБЛ
|
397
|
67
|
83%
|
4
|
Linzess
|
Линаклотид
|
Ironwood Pharmaceuticals
|
Хронический запор, синдром раздраженного кишечника
|
539
|
136
|
75%
|
5
|
«Треледжи Эллипта»
|
Флутиказон + умеклидиний + вилантерол
|
GSK
|
Астма, ХОБЛ
|
654
|
175
|
73%
|
6
|
«Отесла»
|
Апремиласт
|
BMS
|
Псориаз, артрит
|
4722
|
1650
|
65%
|
7
|
Xifaxan
|
Рифаксимин
|
Bausch & Lomb
|
Диарея, синдром раздраженного кишечника
|
2696
|
1000
|
63%
|
8
|
«Оземпик»
|
Семаглутид
|
Novo Nordisk
|
Диабет 2-го типа
|
959
|
277
|
71%
|
«Ребелсас»
|
Wegovy (увеличенная дозировка)
|
Ожирение
|
959
|
385
|
60%
|
9
|
Pomalyst
|
Помалидомид
|
BMS
|
Множественная миелома
|
21 744
|
8650
|
60%
|
10
|
«Ибранц»
|
Палбоциклиб
|
Pfizer
|
Рак молочной железы
|
15 741
|
7871
|
50%
|
11
|
Ofev
|
Нинтеданиб
|
Boehringer Ingelheim
|
Идиопатический фиброз легких
|
12 622
|
6350
|
50%
|
12
|
«Кстанди»
|
Энзалутамид
|
Astellas Pharma
|
Рак предстательной железы
|
13 480
|
7004
|
48%
|
13
|
Vraylar
|
Карипразин
|
Otsuka Holdings
|
Депрессия, биполярное расстройство
|
1376
|
770
|
44%
|
14
|
Austedo
|
Деутетрабеназин
|
Teva Pharmaceutical
|
Хорея Гентингтона
|
6623
|
4093
|
38%
|
15
|
«Калквенс»
|
Акалабрутиниб
|
AstraZeneca
|
Хронический лимфолейкоз
|
14 228
|
8600
|
40%
Источник: CMS.
