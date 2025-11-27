В США снизят цены на 15 препаратов по медстраховке с 2027 года

С 2027 года в США станут дешевле 15 препаратов для граждан, получающих их по Medicare — государственной программе медицинского страхования людей старше 65 лет и инвалидов. Об этом сообщили Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) — орган, входящий в структуру Министерства здравоохранения страны.

В список вошли лекарства, на которые уходят больше всего средств бюджета из-за высоких установленных цен или широкого применения. Среди них оказались ставшие известными во всем мире средства от диабета и ожирения на основе семаглутида от Novo Nordisk, которые теперь будут стоить 277 долл. за месячный курс. Как утверждается, благодаря изменениям ежегодные госрасходы сократятся на 12 млрд долл. — 44%.

Ранее датская корпорация подписала соглашение с Белым домом, где фигурирует еще более низкая стоимость семаглутида для страховщиков — 245 долл. Пока остается неясным, на какую из цен будут ориентироваться Medicare и Medicaid.

Новые цены были согласованы в ходе переговоров с фармкомпаниями, проведение которых стало возможно благодаря Закону о снижении инфляции, принятому бывшим президентом США Джо Байденом в 2022 году. Документ впервые дал Минздраву США право оспаривать стоимость лекарств.

Администрация текущего американского лидера Дональда Трампа приписывает результаты переговоров себе, пишет Financial Times. Глава CMS Мехмет Оз заявил, что его команда выторговала «гораздо более выгодные условия для налогоплательщиков и пенсионеров по сравнению со скромными и даже контрпродуктивными договоренностями предшественников».

Подобные торги с производителями проводятся уже во второй раз. Первый был в прошлом году. Тогда администрация Джо Байдена аналогично добилась скидок на десять препаратов. Они станут дешевле в 2026 году, сэкономив бюджету 6 млрд долл., или 22%.

Фармгиганты сопротивлялись нововведению и оспаривали его в судах, но проиграли. Иски подавали AstraZeneca, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim, MSD (Merck&Co. – в США и Канаде), Bristol-Myers Squibb (BMS) и Novartis. При отказе от переговоров или несогласии с ценами есть риск получить крупный налог или запрет на реализацию продукции через Medicare.

Препараты, которые станут дешевле по Medicare с 2027 года

№ Препарат МНН Компания-производитель Показания Цена до, долл. Цена после, долл. Разница, % 1 «Янумет» Ситаглиптин + метформин MSD Диабет 2-го типа 526 80 85% 2 «Тражента» Линаглиптин Eli Lilly Диабет 2-го типа 488 78 84% 3 Breo Ellipta Флутиказона фуроат + умеклидиний + вилантерол GSK ХОБЛ 397 67 83% 4 Linzess Линаклотид Ironwood Pharmaceuticals Хронический запор, синдром раздраженного кишечника 539 136 75% 5 «Треледжи Эллипта» Флутиказон + умеклидиний + вилантерол GSK Астма, ХОБЛ 654 175 73% 6 «Отесла» Апремиласт BMS Псориаз, артрит 4722 1650 65% 7 Xifaxan Рифаксимин Bausch & Lomb Диарея, синдром раздраженного кишечника 2696 1000 63% 8 «Оземпик» Семаглутид Novo Nordisk Диабет 2-го типа 959 277 71% «Ребелсас» Wegovy (увеличенная дозировка) Ожирение 959 385 60% 9 Pomalyst Помалидомид BMS Множественная миелома 21 744 8650 60% 10 «Ибранц» Палбоциклиб Pfizer Рак молочной железы 15 741 7871 50% 11 Ofev Нинтеданиб Boehringer Ingelheim Идиопатический фиброз легких 12 622 6350 50% 12 «Кстанди» Энзалутамид Astellas Pharma Рак предстательной железы 13 480 7004 48% 13 Vraylar Карипразин Otsuka Holdings Депрессия, биполярное расстройство 1376 770 44% 14 Austedo Деутетрабеназин Teva Pharmaceutical Хорея Гентингтона 6623 4093 38% 15 «Калквенс» Акалабрутиниб AstraZeneca Хронический лимфолейкоз 14 228 8600 40%

Источник: CMS.