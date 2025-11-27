Новости
В США снизят цены на 15 препаратов по медстраховке с 2027 года

27.11.2025
14:50
ВладимирЗаболотских
Власти США договорились с фармкомпаниями о снижении цен на 15 лекарств для пенсионеров и инвалидов — от «Оземпика» до противораковых средств. Скидки варьируются от 40 до 85%. Это позволит американскому правительству ежегодно экономить 12 млрд долл.
Фото: 123rf.com

С 2027 года в США станут дешевле 15 препаратов для граждан, получающих их по Medicare — государственной программе медицинского страхования людей старше 65 лет и инвалидов. Об этом сообщили Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) — орган, входящий в структуру Министерства здравоохранения страны.

В список вошли лекарства, на которые уходят больше всего средств бюджета из-за высоких установленных цен или широкого применения. Среди них оказались ставшие известными во всем мире средства от диабета и ожирения на основе семаглутида от Novo Nordisk, которые теперь будут стоить 277 долл. за месячный курс. Как утверждается, благодаря изменениям ежегодные госрасходы сократятся на 12 млрд долл. — 44%. 

Ранее датская корпорация подписала соглашение с Белым домом, где фигурирует еще более низкая стоимость семаглутида для страховщиков — 245 долл. Пока остается неясным, на какую из цен будут ориентироваться Medicare и Medicaid.

Новые цены были согласованы в ходе переговоров с фармкомпаниями, проведение которых стало возможно благодаря Закону о снижении инфляции, принятому бывшим президентом США Джо Байденом в 2022 году. Документ впервые дал Минздраву США право оспаривать стоимость лекарств.

Администрация текущего американского лидера Дональда Трампа приписывает результаты переговоров себе, пишет Financial Times. Глава CMS Мехмет Оз заявил, что его команда выторговала «гораздо более выгодные условия для налогоплательщиков и пенсионеров по сравнению со скромными и даже контрпродуктивными договоренностями предшественников».

Подобные торги с производителями проводятся уже во второй раз. Первый был в прошлом году. Тогда администрация Джо Байдена аналогично добилась скидок на десять препаратов. Они станут дешевле в 2026 году, сэкономив бюджету 6 млрд долл., или 22%.

Фармгиганты сопротивлялись нововведению и оспаривали его в судах, но проиграли. Иски подавали AstraZeneca, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim, MSD (Merck&Co. – в США и Канаде), Bristol-Myers Squibb (BMS) и Novartis. При отказе от переговоров или несогласии с ценами есть риск получить крупный налог или запрет на реализацию продукции через Medicare.

Препараты, которые станут дешевле по Medicare с 2027 года

Препарат

МНН

Компания-производитель

Показания

Цена до, долл.

Цена после, долл.

Разница, %

1

«Янумет»

Ситаглиптин + метформин

MSD

Диабет 2-го типа

526

80

85%

2

«Тражента»

Линаглиптин

Eli Lilly

Диабет 2-го типа

488

78

84%

3

Breo Ellipta

Флутиказона фуроат + умеклидиний + вилантерол

GSK

ХОБЛ

397

67

83%

4

Linzess

Линаклотид

Ironwood Pharmaceuticals

Хронический запор, синдром раздраженного кишечника

539

136

75%

5

«Треледжи Эллипта»

Флутиказон + умеклидиний + вилантерол

GSK

Астма, ХОБЛ

654

175

73%

6

«Отесла»

Апремиласт

BMS

Псориаз, артрит

4722

1650

65%

7

Xifaxan

Рифаксимин

Bausch & Lomb

Диарея, синдром раздраженного кишечника

2696

1000

63%

8

«Оземпик»

Семаглутид

Novo Nordisk

Диабет 2-го типа

959

277

71%

«Ребелсас»

Wegovy (увеличенная дозировка)

Ожирение

959

385

60%

9

Pomalyst

Помалидомид

BMS

Множественная миелома

21 744

8650

60%

10

«Ибранц»

Палбоциклиб

Pfizer

Рак молочной железы

15 741

7871

50%

11

Ofev

Нинтеданиб

Boehringer Ingelheim

Идиопатический фиброз легких

12 622

6350

50%

12

«Кстанди»

Энзалутамид

Astellas Pharma

Рак предстательной железы

13 480

7004

48%

13

Vraylar

Карипразин

Otsuka Holdings

Депрессия, биполярное расстройство

1376

770

44%

14

Austedo

Деутетрабеназин

Teva Pharmaceutical

Хорея Гентингтона

6623

4093

38%

15

«Калквенс»

Акалабрутиниб

AstraZeneca

Хронический лимфолейкоз

14 228

8600

40%

Источник: CMS.

