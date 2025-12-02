ВОЗ впервые рекомендовала лечить ожирение с помощью препаратов — агонистов ГПП-1

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые рекомендовала использовать агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида‑1 (ГПП‑1) для лечения ожирения у взрослых как хронического рецидивирующего заболевания. Обновленный подход изложен в ее новом руководстве, опубликованном журналом JAMA.

Рекомендации носят условный характер. Это объясняется тремя причинами: ограниченность исследований о долгосрочной эффективности и безопасности этого класса препаратов, дороговизна и неготовность государств обеспечить их массовую доступность для населения. Организация указывает, что к концу десятилетия менее 10% нуждающихся получат терапию даже в условиях ускоренного наращивания производственных мощностей.

В документе указаны три лекарства: лираглутид (торговое наименование — «Саксенда», принадлежит компании Novo Nordisk), семаглутид (Wegovy — Novo Nordisk) и тирзепатид (Zepbound — Eli Lilly). Они помогают снизить уровень сахара в крови и подавляют аппетит, имитируя гормон, который сигнализирует мозгу о насыщении.

Медикаменты разрешены всем взрослым, за исключением беременных женщин, для которых недостаточно данных о потенциальных рисках применения. При этом курс лечения должен сопровождаться диетой и активным образом жизни, указывает ВОЗ.

Как подчеркнул ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебреисус, агонисты ГПП-1 не остановят эпидемию ожирения в мире. Однако, по его словам, они позволят уменьшить связанные с лишним весом негативные последствия для здоровья.

В сентябре организация официально признала эти препараты жизненно необходимыми в лечении сахарного диабета 2-го типа, включив в список основных лекарственных средств. Но тогда не было предложено использовать их для снижения веса.

ВОЗ определяет ожирение как хроническое заболевание, диагностируемое при индексе массы тела от 30 и выше. Оно увеличивает риск развития целого спектра неинфекционных болезней — от патологий сердца до ряда злокачественных новообразований — и усугубляет течение инфекций.

Ожирением страдают более 1 млрд человек в мире, согласно прошлогодним оценкам ВОЗ. Болезнь уносит 3,7 млн жизней в год. Без принятия мер ее распространенность удвоится к 2030 году, а ежегодные экономические потери достигнут 3 трлн долл.

В ноябре администрация Трампа заключила соглашения с фармгигантами Eli Lilly и Novo Nordisk о пересмотре цен на средства от ожирения и диабета. Государственные программы медицинского страхования смогут закупать их месячный запас по 245 долл. вместо прежних 1000—1350. Для застрахованных американцев стоимость составит всего 50 долл. Также появится возможность приобретать препараты через правительственный сайт TrumpRx за 350 долл., но только наличными.