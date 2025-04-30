Чистая прибыль GSK выросла на 66% в I квартале

GSK зафиксировала рост чистой прибыли на 66%, до 1,8 млрд фунтов стерлингов (2,4 млрд долл.), в I квартале 2025 года. Об этом говорится в финансовом отчете британской фармацевтической компании.

Общая выручка составила 7,5 млрд фунтов (9,5 млрд долл.). Это на 4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Взлет продаж отмечается у препаратов от раковых заболеваний на 53%, до 415 млн фунтов (523 млн долл.). Резко увеличился объем реализации лекарств от респираторных, иммунологических и воспалительных болезней — на 28%, до 804 млн фунтов (1 млрд долл.). Антиретровирусные средства тоже превысили прошлогодние результаты — на 7%, до 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долл.).

Значительную часть доходов обеспечили препараты общего назначения — фармгигант относит к ним антибиотики, лекарства от респираторных и дерматологических болезней. Они принесли 2,5 млрд фунтов (3,1 млрд долл.) — столько же было и годом ранее.

В то же время вакцины стали пользоваться меньшим спросом, что привело к падению их продаж на 6%, до 2,1 млрд фунтов (2,7 млрд долл.). Поступления от Shingrix, которая используется против опоясывающего герпеса, уменьшились на 7%, до 867 млн фунтов (1,1 млрд долл.). Обороты Arexvy, предназначенной для профилактики инфекций, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом, рухнули на 57%, до 78 млн фунтов (98 млн долл.). Среди вакцин GSK рост показали только препараты от менингита — на 20%, до 350 млн фунтов (468 млн долл.).

В ушедшем квартале фармгигант завершил сделку по покупке биотехнологического стартапа IDRx за 1,15 млрд долл., добавив в свой портфель экспериментальные онколекарства. Он также заключил соглашение с разработчиком препаратов от нейродегенеративных болезней ABL Bio на 2,7 млрд долл.

В марте компания добилась регистрации в США своей разработки Blujepa (gepotidacin). Это первый принципиально новый антибиотик от неосложненных инфекций мочевыводящих путей, одобренный американским регулятором за последние 30 лет.

Прорывом в медицине вскоре может стать еще одно антимикробное средство GSK, известное как gepotidacin. По итогам III фазы клинических испытаний, оно оказалось эффективно против лекарственно-устойчивых штаммов гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в 92,6% случаев.

Кроме того, Стэнфордский университет недавно обнаружил, что вакцина от опоясывающего лишая может предотвращать снижение когнитивных функций. Для изучения этой связи фармкорпорация вступила в партнерство с Британским научно-исследовательским институтом деменции.