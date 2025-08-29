БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРозница
Депутат предложил продавать...

Депутат предложил продавать лекарства в селах через продуктовых ритейлеров

29.08.2025
12:25
Дина Коблова
Продавать лекарства в населенных пунктах, где нет аптек, в магазинах крупных торговых сетей предложили в ЛДПР. Вскоре ведущим ритейлерам направят соответствующее обращение.
Фото: Ринат Васбеев

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил размещать аптечные пункты в сельской местности и небольших городах на территории магазинов крупных торговых сетей, об этом он рассказал ТАСС.

По словам депутата, в адрес партии регулярно поступают обращения от жителей небольших городов и сел, которые возмущены отсутствием аптек.

«Особенно сложно пожилым, семьям с детьми и гражданам с ограничениями по здоровью. Когда срочно нужны лекарства, а до аптеки десять километров, становится не до шуток. Это просто опасно для жизни и здоровья», — заявил Слуцкий.

При этом во многих таких населенных пунктах уже работают известные магазины крупных торговых сетей, в которых продается «что угодно, только не лекарства».

«Представим, что аптечный пункт — это невыгодно, хлопотно или есть другие причины. А как же здоровье покупателей? Где социальная ответственность, которой большие сети так гордятся?», — поделился депутат.

По его мнению, «большой бизнес должен идти навстречу гражданам» и такая мера «не потребует больших затрат» от торговых сетей. Лидер партии обратил внимание на неравномерное распределение аптечной инфраструктуры в России и нехватку аптек в малых населенных пунктах.

«Со своей стороны готовы вступить в диалог с ведущими ритейлерами России, обсудить сложности и решить проблему в партнерстве с ними. Сегодня же направим обращение», — заключил Слуцкий. 

При этом он не уточнил, как будет решаться кадровый и правовой вопрос. По закону отпуск лекарств возможен только фармспециалистами в организациях, имеющих специальную лицензию.

Ситуацию с доступностью лекарств в малых населенных пунктах пытаются улучшить уже давно. Так, весной 2024 года в 31 населенном пункте трех регионов страны провели эксперимент «Передвижные аптечные пункты». Участники пилота оценили его результаты положительно, однако эксперты видят во внедрении мобильных аптек ряд сложностей. Они связаны с финансированием передвижных аптек и с соблюдением правил хранения и перевозки лекарств. Последнюю проблему пытаются решить с помощью специализированного транспорта.

Еще один вариант повышения доступности лекарств для жителей сельской местности — продажа лекарств через «Почту России». Реализовать эту инициативу могут уже в этом году. Совет директоров «Почты России» видит такую меру как одну из возможностей почтовому оператору стать самоокупаемым и расширить спектр услуг для населения. Минцифры предложило наделить почтового оператора правом реализации лекарственных препаратов без фармацевтической лицензии.

Кроме того, для доставки лекарств в места со сложной транспортной доступностью начали использовать беспилотники.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Моргуль Михаил
Сегодня в 13:51
Магнит Аптека и ничего придумывать не надо.
Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.