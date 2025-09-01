«Джодас Экспоим» подала еще четыре иска к Минздраву о признании отмены РУ незаконными

Компания «Джодас Экспоим» обратилась в Арбитражный суд Москвы с четырьмя исками к Минздраву о признании его решений незаконными. Согласно информации из картотеки суда, истец обжалует отмену регистрации и исключение из ГРЛС его препаратов, обратил внимание «ФВ». В середине августа истец инициировал два аналогичных иска.

В Арбитражный суд Москвы поступило четыре исковых заявления от фармкомпании «Джодас Экспоим». Подробности трех из них пока неизвестны. Четвертое связано с признанием незаконным решения об отмене регистрации препарата «Левофлоксацин-Нова» (левофлоксацин). Он был исключен из ГРЛС регулятором в июле вместе с еще пятью лекарствами этого же производителя. Причины в информационных письмах Минздрава не сообщались. Суд вынес определение об оставлении четвертого заявления без движения, так как истец подал его с нарушением АПК.

Ранее истец направил аналогичные иски, в которых фигурировали как препарат, регистрация которого была отменена в июле, так и лекарство, регистрационное удостоверение (РУ) которого было отменено в мае. Один из них принят к рассмотрению, предварительное заседание назначено на 24 сентября. Второе заявление также оставлено без движения из-за нарушения требований АПК.

Опрошенные «ФВ» юристы не берутся комментировать исход дела, так как неизвестно, какие аргументы есть у истца. Сама фармкомпания на запросы «ФВ» не ответила.

В 2024 году фармкомпания пыталась через суд опротестовать забраковку своих препаратов Росздравнадзором (летом 2022 года «Цефтриаксон-Джодас» не прошел проверку качества по показателю «Аномальная токсичность» и «Кларитромицин-Дж» — по показателю «Механические частицы: невидимые частицы», после чего регулятор выпустил информационные письма об изъятии и уничтожении партий недоброкачественных лекарств). Истец сначала требовал аннулировать протоколы испытаний, затем — обязать передать их ему, но это ни к чему не привело.