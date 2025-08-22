Эксперты оценили выход Яндекса на розничный фармрынок

Маркетплейсы вышли на российский розничный рынок

Яндекс объявил о запуске сервиса доставки и самовывоза товаров из аптек — Яндекс.Аптеки. Он позволяет сравнить цены на товары в разных аптеках, выбрать подходящие предложения и получить товар доставкой или самовывозом, сообщили в пресс-службе компании. Сервис работает более чем в 200 городах России. Заказ доступен на сайте или через приложение Яндекс Go.

Еще в 2020 году Яндекс анонсировал запуск нового сервиса «Аптеки». А по адресу apteki.yandex.ru работал агрегатор под названием «Все аптеки». Заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на товарный знак «Я.Аптеки» Яндекс подал 30 мая 2025 года, ранее писал «ФВ».

В то же время Wildberries объявила о начале сотрудничества с «Еаптекой». Покупателям маркетплейса доставят до двери медикаменты из аптечной сети в 47 регионах России. «В наших ближайших планах масштабирование возможности заказа и доставки из «Еаптеки» по всей ее партнерской сети в России», — подчеркнула руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

Этому предшествовали переговоры о возможной продаже «Еаптеки» маркетплейсу, писал «ФВ».

Что это значит для фармрынка

Два ключевых игрока онлайн-коммерции в России объявили о выходе на фармрынок в масштабах всей страны. «Компании с колоссальными финансовыми, логистическими и лоббистскими возможностями начинают конкурировать за потребителя лекарств нашей страны, облегчая ему возможность выбора и условия получения товаров аптечного ассортимента», — говорит директор Института развития общественного здравоохранения, председатель правления ГК «Бионика» Юрий Крестинский.

Эта объявленная конкуренция затронет весь рынок: когда выходят игроки такого масштаба, они получат потребителя не столько за счет прироста рынка, сколько за счет снижения продаж других игроков, полагает эксперт.

Wildberries опирается на конкретного игрока — «Еаптеку».

Вопросом времени становится то, какая розничная сеть станет опорной для Яндекса, и, возможно, частью одноименной группы компаний, полагает Крестинский.

«Участие маркетплейсов в онлайн-продаже лекарств было минимальным и ограниченным. Сейчас они выходят на этот рынок так, как в свое время вышли на другие непродовольственные рынки: когда их масштабы деятельности развились до определенного объема, в стране стали тысячами закрываться торговые точки», — говорит он.

Он считает, что предыдущие проекты Яндекса, Ozon в фармотрасли были разминкой. «Сейчас мы видим системный выход в борьбе за потребителя и его переход на платформы маркетплейсов. Кроме того, маркетплейсы могут самостоятельно выйти на фармрынок, открыв аптеки «дверь в дверь» со своими пунктами выдачи заказов на территориях, где необходимо дотянуться до потребителей», — отмечает Крестинский.

Если заявленные характеристики сервиса будут реализованы, то Яндекс станет заметным игроком на розничном фармацевтическом рынке в среднесрочной перспективе (2—4 года), уверен директор «Озон Хелскеа Рус» (группа «Озон Фармацевтика») Андрей Горшков.

«Равных Яндексу в масштабе коммуникаций с потребителями практически нет, и это серьезный ресурс. Отработанные технологии логистики «последнего километра» — конкурентное преимущество по сравнению с аптечными сетями, развивающими собственную доставку. Потребители наращивают доверие к доставке в принципе и к доставке лекарственных препаратов в частности», — считает он.

Не меньшие перспективы имеет и Wildberries, заявившая о сотрудничестве с «Еаптекой», полагает гендиректор Retailing consult Игорь Головко. «Это шаг к формированию нового игрока федерального масштаба на стыке фармы и e-com. Для рынка это означает рост конкуренции и новые стандарты удобства для покупателей. С учетом рыночной силы WB в перспективе 1—3 лет возможна смена лидера на фармацевтическом рынке e-com, — говорит он. — А с учетом мегатренда ухода потребления в онлайн появление такого сильного игрока должны ощутить на себе и классические аптечные сети».

Видят ли риски участники фармрынка

Пока ни крупнейшие участники аптечного e-com, ни офлайн-аптеки не видят угрозы в планах Яндекса.