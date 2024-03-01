FDA утвердило руководство по дизайну исследований конъюгатов антитело-лекарственное средство

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликовало последнюю редакцию руководства по разработке дизайна клинических исследований безопасности и эффективности конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC).

FDA определило ADC как комбинацию низкомолекулярного лекарственного средства (как правило цитотоксина) и антитела или его фрагмента, которые соединены химическим связующим агентом. Их используют с целью лечения раковых заболеваний. Регулятор отнес ADC к классу комбинированных препаратов, состоящих из двух составных частей: фармацевтической субстанции биологического происхождения и действующего вещества лекарственного средства.

В руководстве рассматриваются использование биоаналитических методов, стратегии выбора режима дозирования, оценка зависимости «доза-ответ» и «экспозиция-ответ», анализ QTc на электрокардиограмме, определение иммуногенности препаратов и изучение межлекарственного взаимодействия при исследовании конъюгатов.

Проект руководства был впервые принят в феврале 2022 года. С тех пор в него были внесены изменения: исправлена терминология, добавлены рекомендации касательно стратегий выбора режима дозирования и приняты редакционные правки.

Американский регулятор одобрил более десятка ADC, в том числе Kadcycla (ado-trastuzumab emtansine) для лечения метастатического рака молочной железы, Adcetris (brentuximab vedotin) против рецидивирующей или рефрактерной классической лимфомы Ходжкина. Последним зарегистрированным FDA конъюгатом антитело-лекарственное средство был препарат от рака яичников Elahere (mirvetuximab soravysnsine-gyxn), который получил ускоренное регуляторное разрешение в 2022 году.

Разработка ADC – одна из наиболее актуальных тем в фармацевтической отрасли. За последние несколько лет крупнейшие мировые производители препаратов заключают многомиллиардные сделки для получения в свой портфель конъюгатов. В прошлом году Pfizer заключила соглашение о приобретении Seagen, разрабатывающую ADC, за 43 млрд долл. В конце того же года AbbVie сообщила о покупке ImmunoGen, которой принадлежал Elahere, за 10,1 млрд долл. Также в 2023 году стало известно, что BMS совместно с китайской SystImmune займутся разработкой и исследованием конъюгата биспецифического антитела BL-B01D1, предназначенного для лечения раковых опухолей, заключив сделку на сумму 8,4 млрд долл.

Кроме того, в этом году J&J договорилась о покупке компании Ambrx, разработавшей платформу для получения конъюгатов антитело-лекарственное средство, за 2 млрд долл. Благодаря сделке производитель получит перспективные противоопухолевые препараты, в числе которых лекарственное средство от метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы (КРРПЖ).