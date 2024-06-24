«Герофарм» потребовала от Novo Nordisk еще одну принудительную лицензию

Компания «Герофарм» обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием к датской фармацевтической компании Novo Nordisk предоставить принудительную лицензию. Иск появился в картотеке арбитражных дел 28 мая и 3 июня был принят к производству, на карточку обратило внимание издание РБК. О каком именно препарате идет речь, не указано. В «Герофарме» отказались от официальных комментариев «до завершения судебного процесса», в Novo Nordisk на запрос не ответили.

Как сообщил «ФВ» патентный поверенный Алексей Михайлов, без номера патентов сложно говорить о причинах этого иска. Патентная лицензия, выданная правительством, относилась в основном к препарату «Оземпик» (МНН семаглутид). При этом в нее не вошли несколько патентов на способ, что может стать отдельной проблемой в будущем. В то же время семаглутид может применяться и в таблетированной форме (ТН «Ребелсас»).

Правительство выдало принудительную лицензию, позволяющую выпускать препараты с МНН семаглутид без разрешения патентообладателей, двум отечественным компаниям — «Герофарм» и «Промомед» в декабре 2023 года сроком на 1 год. Однако госконтракты на их поставку начали заключать еще в конце октября 2023 года. До этого Novo Nordisk уведомила о планируемом прекращении поставок на территорию России препарата «Оземпик» с декабря 2023 года.

В случае если речь снова шла о принудительной лицензии на аналог «Оземпика», компания «Герофарм» снова обратилась в правительство, ведь за истекший период ничего не изменилось.

«Эти два патента совсем свежие, и на них нельзя получить принудительную лицензию в судебном порядке: мораторий на четыре года с даты выдачи патентов еще не закончился. Скорее всего, иск относится к другому препарату», — заключил Михайлов.

По его словам, речь может идти о таблетках «Ребелсас» или о препарате против ожирения Wegovy, разрешение на проведение клинических исследований которого в апреле получила компания «Герофарм».

«Герофарм» также обратилась с иском к французской компании Sanofi, Арбитражный суд Московской области принял иск к производству 7 мая. Информации о причине иска в картотеке нет. Как сообщил РБК директор по корпоративным связям Sanofi в странах евразийского региона Юрий Мочалин, российская компания требует лицензию на использование патента компании на препарат «Туджео» (инсулин гларгин).