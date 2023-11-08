Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
В Центре им....

В Центре им. Гамалеи сделали новое заявление об эффективности «Спутника V»

08.11.2023
11:49
Артем Косенок
В Центре им. Гамалеи сообщили, что уровень защиты «Спутника V» от COVID-19 изменился, но вакцина надежно защищает от летальных случаев и госпитализаций. Ожидается, что препарат будет готов поступить в гражданский оборот сразу после завершения КИ в декабре. Две недели назад директор центра заявил, что «Спутник» перестал защищать от коронавируса еще в январе 2023 года, а вакцина с обновленным составом появится не раньше марта.
Фото: sputnikvaccine.com

Эффективность вакцины «Спутник V» с исходным антигенным составом против летальных случаев при заражении COVID-19 составляет 90%. Об этом сообщила заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Центра им. Гамалеи Инна Должикова, ее слова передает ТАСС. Совместно с Департаментом здравоохранения Москвы была проведена оценка эффективности препарата за весь период пандемии.

«Несмотря на то что уровень защиты вакцины от инфекции изменился из-за появления новых вариантов вируса, «Спутник V» обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализаций на уровне более 80%. Таким образом, препарат по-прежнему защищает вакцинированных», — подчеркнула Должикова.

Также она добавила, что клинические исследования «Спутника V» с обновленным антигенным составом завершат в начале декабря 2023 года, после чего препарат будет готов поступить в гражданский оборот.

Ранее, в конце октября, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Газете.ру» сообщил, что вакцина перестала защищать от COVID-19. «Когда появился XBB.1.5-вариант «Омикрона» («Кракен») — это было в январе 2023 года, «Спутник» перестал защищать просто совсем», — отметил Гинцбург. По его словам, нужно было еще летом 2022 года менять антигенный состав вакцины. Регистрационное удостоверение обновленного «Спутника» на основе XBB.1.5 планируется получить 10 декабря, а в гражданский оборот препарат поступит не раньше марта 2024 года, рассказал Гинцбург. Позднее в Минздраве заявили, что обновленную вакцину против COVID-19 введут в гражданский оборот сразу после подтверждения ее безопасности. Ее производство можно начать уже сейчас, отметили в ведомстве.

О подготовке обновленного «Спутника V» против новых вариантов COVID-19 стало известно в конце июля. Позднее в Минздраве сообщили, что вакцины будут обновлены к осени 2023 года, а первым станет доступен препарат «Спутник Лайт». Доклинические испытания проведены, а клинические исследования в министерстве назвали формальностью.

В августе Минздрав одобрил исследования «Спутника Лайт» с обновленным составом, а в сентябре выдал разрешение на проведение испытаний «Спутника V». Также планируется испытание обновленного «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков. Результаты исследования должны быть известны в конце 2024 года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.