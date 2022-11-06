Главные новости недели

1. Компания «Эллара» обратилась в суд с иском о признании «Биотэка» банкротом. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее, согласно данным портала «Федресурс», «Эллара» и «Гротекс», а также банк «Санкт-Петербург» уведомили «Биотэк» о намерении обратиться в суд с исками о признании компании несостоятельной. Всего в 2022 году контрагенты «Биотэка» подали к компании иски в общей сложности на 1,1 млрд руб. При этом сумма судебных требований к ней за предыдущие четыре года была в шесть раз меньше. Подробнее…

2. Компания «МСД Фармасьютикалс» сообщила о прекращении производства и поставок в Россию препарата компании Johnson & Johnson «Симпони» (голимумаб), предназначенного для лечения ревматоидного артрита. Компания уже уведомила об этом Минпромторг. Ранее, в июле, MSD сообщала о прекращении производства и ввоза других своих препаратов. В MSD отмечали, что решение не связано с качеством лекарственных препаратов или вопросами их безопасности. Компания также заявляла, что «прилагает все усилия», чтобы обеспечить поставки жизненно важных препаратов и вакцин, для которых в России отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения. Подробнее…

3. Росздравнадзор выявил нарушения лицензионных требований фармдеятельности в московской аптеке «Еврофарм». Также надзорный орган обнаружил, что компания продавала льготные лекарства, которые ранее были отпущены пациентам по льготным рецептам и выданы в больницах для медицинского применения. По результатам контрольных мероприятий служба составила протоколы об административных правонарушениях (ч.1 ст.6.33, ч.2 ст.6.34 и ч.4 ст.14.1). Материалы проверки направлены в прокуратуру Москвы и ГУЭБиПК МВД России. Подробнее…

4. Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вмешаться в ситуацию с дефицитом «Онкаспара» (МНН пэгаспаргаза) и разрешить фонду «Круг добра» проводить его закупки для неопределенного круга лиц. Препарат французской компании Servier используется для терапии острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), в том числе у детей. Его запас в большинстве больниц фактически исчерпан, а в 16 из 71 «Онкаспар» отсутствует полностью, сообщили в ассоциации. Подробнее…

5. Руководители крупных фармкомпаний попали в рейтинг богатейших семей мира. Среди них: Walmart, Roche и Boehringer Ingelheim. Список составил Bloomberg, в него вошли 25 самых состоятельных семейств, которые распоряжаются своим состоянием уже не первое поколение и чьи финансы можно относительно точно отследить. Владеющая Walmart семья Уолтон заняла первое место. Сеть супермаркетов продает в том числе и фармацевтическую продукцию, летом она сообщала о планах запустить дешевый аналог инсулина. Подробнее…