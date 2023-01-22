Главные новости недели

1. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за продажу лекарственных средств из перечня предметно-количественного учета без рецепта. Правительство поддержало инициативу. Так, фармацевтов будут наказывать на сумму до 20 тыс. руб., юрлиц могут оштрафовать на 200 тыс. руб. Штрафовать работников аптек будут, если отпуск учетных препаратов не содержит признаков уголовного преступления, следует из текста законопроекта. Подробнее…

2. Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «Фармахаб» проанализировали продажи лекарств с 19 декабря 2022 года по 15 января 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с прошлым периодом из рейтинга выбыли противовирусные лекарства. В новом рейтинге появились сразу два бренда с МНН розувастатин, которые применяются для снижения холестерина. Подробнее…

3. Тилетамин исключат из проекта постановления по обновлению перечня психотропных веществ. Об этом говорится в ответах разработчика на комментарии отрасли к законопроекту, размещенному на regulation.gov.ru. Документ, разработчиком которого является МВД, предлагает ужесточить контроль за более чем 20 новыми веществами, в том числе тилетамином. Однако на инициативу поступило почти 200 негативных отзывов. Их преимущественно отправляли представители отрасли: участники профильных объединений и практикующие ветеринарные врачи. Подробнее…

4. MSD (в США и Канаде — Merck&Co) установила источник загрязнения своих препаратов от диабета канцерогенами. Компания планирует решить проблему к концу года. Пять месяцев назад американский регулятор FDA обнаружил примесь нитрозаминов в препаратах MSD «Янувия», «Янумет» и Steglujan от диабета. Летом FDA разрешило продолжать их продажи, несмотря на загрязнение. На решение агентства в том числе повлияла нехватка в США инъекционных препаратов для снижения уровня сахара в крови. Подробнее…

5. Евросоюз в марте пересмотрит законодательство в сфере фармацевтического производства, сообщила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Она заявила, что нехватка антибиотиков является растущей проблемой для многих европейских стран. Основными причинами дефицита стали не по сезону ранний всплеск респираторных инфекций этой зимой и недостаток производственных мощностей. По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, о нехватке антибиотиков сообщили в 26 европейских странах. Подробнее…