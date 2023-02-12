Главные новости недели

1. ФАС ответила на заявление бизнес-омбудсмена Бориса Титова о несовершенстве текущего метода ценообразования цен на ЖНВЛП. Он призвал исключить возможность продажи этих препаратов по ценам ниже закупочных. В свою очередь регулятор уверен, что система работает правильно и в первую очередь — оберегает потребителей. ФАС указывает, что о включении препарата в Перечень ЖНВЛП становится известно заранее, соответственно, возможные изменения в ценообразовании можно предвидеть. Подробнее…

2. Teva сообщила о том, что выходит из отраслевой торговой группы Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). В компании заявили, что ежегодно проверяют «эффективность членства в таких организациях и консультаций с ними, чтобы удостовериться в обоснованности своих инвестиций». Полтора месяца назад такое же решение приняла AbbVie. Ранее лоббисты не смогли воспрепятствовать принятию неприятного для фармбизнеса закона. Подробнее…

3. Специалисты Центра аналитики Matchflow проанализировали продажи лекарств с 9 января по 5 февраля 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По прошествии недели в рейтинг попали сразу два препарата для лечения заболеваний суставов — «Алфлутоп» румынской компании Biotehnos и «Армавискон форте» отечественного производителя «Гротекс». В рейтинг вернулся «Пульмикорт». Подробнее…

4. В Совете Федерации предложили включить новое наименование в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. С такой инициативой к главе Минздрава обратилась заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Речь идет о препарате с МНН габапентин. У него в России зарегистрированы такие торговые наименования, как «Габапентин», «Конвалис», «Нейронтин». Подробнее…

5. Минздрав исключил из Госреестра четыре регистрационных удостоверения лекарств. Все исключенные препараты зарубежного производства. Среди компаний-владельцев числятся Gedeon Richter, Hemofarm, Stada и Polfa. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. Большинство препаратов имеет на российском рынке аналоги. Одно из исключенных лекарств не обращается в стране с 2017 года. Подробнее…