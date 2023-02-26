Главные новости недели

1. Компания «Р-Фарм» заключит еще один офсетный контракт на поставку лекарств, объявленный правительством Москвы. Она вчетверо снизила начальную максимальную стоимость контракта — с 4,2 млрд руб. до почти 1,1 млрд руб. Ранее компания уже выигрывала офсетные контракты в Москве и Санкт-Петербурге. Также на этой неделе стало известно о победителе еще одного офсетного контракта: им стал завод «Велфарм-М». В списке препаратов, которые он будет поставлять, 20 наименований. Подробнее…

2. Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта. Он насчитывает 904 МНН. В список не вошли препараты, которые необходимо принимать только под наблюдением врача, препараты предметно-количественного учета, сильнодействующие, наркотические или психотропные препараты, а также препараты на основе этилового спирта. Эксперимент стартует с 1 марта 2023 года в Москве, в Московской и Белгородской областях. Подробнее…

3. Wildberries отозвал порядка 65 тыс. предложений о продаже БАД без подтверждения подлинности свидетельств о госрегистрации. Сейчас на онлайн-площадке представлены около 70 тыс. наименований витаминных комплексов, прошедших верификацию. Раньше для продажи БАД на маркетплейсе было достаточно предъявить свидетельство о государственной регистрации. Контроль за продавцами усилили после проблем с Роспотребнадзором. Подробнее…

4. Фармкомпании смогли избежать крупнейшего антимонопольного штрафа во Франции. Парижский апелляционный суд отменил вердикт, согласно которому Novartis и Roche должны были выплатить 444 млн евро по обвинению в злоупотреблении своим положением на французском рынке. Суд вынес решение о штрафе в 2020 году. Власти рассматривали две фармацевтические компании как одну организацию, поскольку на тот момент Novartis владела значительной долей Roche. Подробнее…

5. ГК «Протек» купила долю в инвесткомпании «Активного компонента»: в феврале 2023 года ее дочерняя компания «Анвилаб» стала владельцем 19,6% в ООО «Вега». Это холдинговая компания, инвестировавшая в АО «Активный компонент» 1,2 млрд руб. Сейчас, помимо «Анвилаба», компанией владеют АО «Активный компонент» (41%), Александр Семенов (21,7%) и Зиевуддин Ходжаев (17,7%). В начале февраля «Протек» стал владельцем производителя субстанций «Бион». Подробнее…