Главные новости недели

1. Провизоры, имеющие специальность «Управление и экономика фармации» (УЭФ), смогут выполнять все трудовые функции в аптеке, в том числе и отпускать покупателям препараты. Такой проект приказа по квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам утвердила рабочая группа по реализации механизма «регуляторная гильотина». Подробнее…

2. Правительство рассмотрит вопрос о дополнительных мерах господдержки организаций, которые разрабатывают, проводят клинические исследования, производят и выводят на рынок лекарственные средства. Такое поручение сроком до 1 апреля 2023 года утвердил Президент России. Также к этому времени он поручил Минпромторгу и Минздраву принять меры, чтобы обеспечить запас препаратов на период роста сезонных заболеваний. Подробнее…

3. Минздрав предложил относить аптеки и склады, которые продают лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету (в том числе содержащие наркотические средства и психотропные вещества), к объектам высокой категории риска. Если документ примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Работающие с учетными препаратами аптечные организации и дистрибьюторы будут обязаны до 1 ноября переоформить лицензию и включить в нее новый вид работ. Подробнее…

4. «Лига защитников пациентов» выступила с инициативой расширить эксперимент по доставке рецептурных лекарств. Общественная организация предлагает бесплатно доставлять препараты льготным категориям граждан. Кроме того, правозащитная организация предлагает создать государственную консультативную телемедицинскую службу по подбору лекарств в рамках врачебных назначений. Это объясняется тем, что непонятно, кто будет помогать с выбором конкретного лекарства по торговому наименованию из числа других препаратов с разными ценами в рамках одного МНН. Подробнее…

5. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в «Биотэке». Информация об этом содержится в электронной картотеке суда. Среди кредиторов указаны банк «Санкт-Петербург», ООО «Востокинвестпроект», ООО «Эллара», «Промомед ДМ», Инспекция ФНС № 13 по городу Москве. В октябре 2022 года компания «Эллара» обратилась в суд с иском о признании «Биотэка» банкротом. Позже к иску присоединился и ряд других компаний. В январе этого года правопреемником «Эллары» по делу о банкротстве стал «Биофарм». Подробнее…