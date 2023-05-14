Главные новости недели

1. Потенциально канцерогенные примеси выявили в 21 серии антибиотика. Российское представительство компании Teva уведомило Росздравнадзор об отзыве препарата «Ципрофлоксацин-Тева» из-за нитрозаминных примесей. Последний раз из-за нитрозаминных примесей с канцерогенным эффектом лекарства изымались с российского рынка год назад. Тогда был отозван ряд серий таких лекарственных средств, как «Аккузид», «Детралекс» и «Фосфалюгель». Подробнее…

2. Минздрав утвердил новый регламент выдачи разрешений на ввоз и вывоз биоматериалов для клинических исследований. Ведомство сократило с десяти до пяти дней срок выдачи соответствующих разрешений. Также был расширен список подаваемых для этого документов. В приказе также появились варианты предоставления услуги. Кроме того, расширены форматы получения результатов предоставления госуслуги. Теперь дополнительно к информационной системе «Одно окно» и порталу госуслуг заключения можно будет получить через личный кабинет в ГРЛС. Подробнее…

3. Верховный суд разъяснил правила приема препаратов за рулем. Он счел доводы нижестоящих судов обоснованными и не удовлетворил жалобу водителя. Автомобилиста в июне 2020 года остановили сотрудники Госавтоинспекции. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель употребил «Пировалерон». Суд оштрафовал его и лишил прав на 1,5 года. Однако автомобилист попытался оспорить вердикт в вышестоящих инстанциях. В качестве довода он сослался на постановление Конституционного суда России, признавшее примечание к ст.12.8 КоАП РФ не соответствующим Конституции. Подробнее…

4. Минздрав одобрил препарат для терапии хронического миелолейкоза с положительной филадельфийской хромосомой. Регистрационное удостоверение на препарат «Бозутиниб» (МНН бозутиниб) получила компания «АксельФарм». Лекарство выпускается в таблетках, его применяют в двух дозировках: 100 мг и 500 мг. Впервые оригинальный препарат от компании Pfizer был зарегистрирован в России в 2014 году. Подробнее…

5. Компания Baxter International продаст биофармацевтическое подразделение BioPharma Solutions за 4,25 млрд долл. Покупателями выступили инвестиционные компании Advent International и Warburg Pincus. BioPharma Solutions — это производственная контрактная организация (CDMO), которая предоставляет услуги фармацевтическим и биотехнологическим компаниям. Сделка включает в себя производственные мощности BPS, а также 1700 сотрудников в германском Галле и американском Блумингтоне. Подробнее…