Главные новости недели

1. Фармпроизводители попросили президента ускорить принятие поправок в правила регистрации ЕАЭС. О необходимости этого на встрече главы государства с представителями «Деловой России» заявил директор ООО «Эллара» Валентин Боровиков. Изменения позволят значительно упростить процедуру приведения регистрационных удостоверений в соответствие с правилами единого рынка ЕАЭС. По словам Боровикова, благодаря этому снизится количество подаваемых документов и объем их экспертизы, а также будет отменена необходимость нотариального заверения таких документов. Подробнее…

2. Производители просят продлить мораторий на испытания введенных в течение года препаратов. Соответствующее коллективное письмо направили в правительство пять профильных ассоциаций. В частности, производители просят скорректировать проект документа, который вносит поправки в правила обращения препаратов в случае дефектуры или риска ее возникновения в условиях санкций. Мораторий был введен на фоне санкций. В Минздраве утверждают, что ситуация с логистикой и материалами улучшилась, но производители с этим не согласны. Подробнее…

3. Аптеки обяжут передавать данные об обороте детской воды. Правительство ввело с 1 сентября 2023 года обязательную маркировку детской воды. С осени производители должны будут выпускать воду для детского питания только с кодами идентификации. Другие участники рынка, в том числе и аптечные организации, должны будут передавать данные о ее обороте с 1 марта 2024 года. Подробнее…

4. Минздрав отозвал регудостоверения 18 препаратов — одно из них, на фармсубстанцию. У большинства препаратов на российском рынке есть аналоги. В числе исключенных препараты российского и украинского происхождения. Среди зарубежных компаний-владельцев числятся Krka, Abbvie, Astellas. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. Подробнее…

5. Герман Иноземцев стал президентом по развитию фармацевтических проектов в Marketing Logic Russia. Компания займется оптимизацией ресурсов компаний Big pharma. По словам Иноземцева, фармпроект представляет собой базу данных (из открытых и закрытых источников), через которую составляется точный профиль заболеваемости и спроса на МНН по конкретным локациям. Это, как считает эксперт, позволит компаниям оптимизировать затраты на деятельность представителей: фармацевтических и медицинских. Подробнее…