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Главные новости недели

Главные новости недели

11.06.2023
14:20
Артем Косенок

Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Водителей будут наказывать за «лекарственное» опьянение. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП, которые устанавливают наказание для них за прием определенных лекарств. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию. Прием таких лекарств будет приравниваться к употреблению водителем алкоголя и наркотиков. Подробнее…

2. Росздравнадзор утвердил перечень сведений о неоригинальных комплектующих для медизделий. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Перечень сведений о неоригинальных комплектующих для медизделий Росздравнадзор подготовил в феврале этого года. В итоговый документ был внесен ряд изменений. В частности, в него не вошла эксплуатационная документация. Также из руководства по монтажу и демонтажу на комплектующие или принадлежности исключили требование о шаблонах протокола приемочных испытаний и акта приема-передачи оборудования. Подробнее…

3. Бывшего главу «Фарм-Логистик» Хенри Фогелса привлекли к субсидиарной ответственности в размере 7,6 млрд руб. Компания была признана банкротом в 2018 году. Суд пришел к выводу, что Фогелс нарушил положения статьи 9 закона о банкротстве. Согласно ей, руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, а также в иных случаях, предусмотренных этим законом. Подробнее…

4. Павел Шадрин покинул пост генерального директора фармдистрибьютора «Джи Ди Пи», сообщили «ФВ» два источника на рынке. Должность он занимал с октября 2022 года. «ФВ» направил запросы в «Джи Ди Пи» и топ-менеджеру. На звонок он не ответил. Подробнее…

5. Росздравнадзор сообщил о фальсифицированном гормональном препарате. Компания Bayer выявила фальсификацию лекарственного препарата «Мирена» (внутриматочная терапевтическая система 20 мкг/24 часа) серии ТU031CT. По данным производителя, на упаковки подделок не нанесены обязательная маркировка, глобальный идентификационный номер торговой единицы и индивидуальный серийный номер торговой единицы, а также QR-код. Надзорный орган предписал изъять и уничтожить серию лекарственного средства. Подробнее…

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