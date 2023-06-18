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Главные новости недели

18.06.2023
14:20
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Минздрав Московской области рассказал о проблемах в рамках пилота по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Основные из них связаны с неудобствами от момента получения рецепта до доставки лекарства. Из-за них, а также из-за небольшого количества аптечных организаций, участвующих в эксперименте, пока сервис мало востребован. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 рассказал заместитель министра здравоохранения Московской области Геннадий Легостаев. На первом этапе взаимодействия с аптечными организациями региональный Минздрав увидел сложности с точки зрения соблюдения требований закона о персональных данных. Подробнее…

2. Производители мало заявляются на регистрацию в рамках ЕАЭС препаратов по ускоренной и условной процедурам. Такая возможность появилась чуть больше года назад. Об этом на ПМЭФ-2023 сообщила исполняющая обязанности генерального директора Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Валентина Косенко. По ее словам, сейчас по условной процедуре одобрение получили четыре препарата, а по ускоренной процедуре в рамках союза зарегистрировано 12 ЛП. Подробнее...

3. Перечень ЖНВЛП пополнился новыми формами и дозировками. Так, новая лекарственная форма — гранулы, покрытые оболочкой, появилась у препарата от гепатита С глекапревир + пибрентасвир. Причем у новой формы другая дозировка — детская. У иммунодепрессанта пирфенидона, применяемого при идиопатическом легочном фиброзе у взрослых, к капсулам добавлены таблетки, при этом у таблеток есть новая дозировка. Препарат для лечения фенилкетонурии сапроптерин теперь в Перечне ЖНВЛП не только в форме таблеток растворимых, но и диспергируемых. Подробнее…

4. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов интернет-аптеки «Вита». На прошлой неделе хакеры объявили, что взломали ее сайт и получили доступ к 870 тыс. записей о ее клиентах, включая фамилию, имя, отчество, электронную почту, номер телефона, дату рождения и логин. По информации Роскомнадзора, оператор персональных данных уведомил его об инциденте «в сроки, установленные законодательством». Подробнее…

5. Работу с препаратами из списка ПКУ отнесли к категории высокого риска. Документом устанавливается, что в группу высокого риска могут попасть аптеки и склады, которые набрали более 36 баллов по разным характеристикам риска. В их числе у аптек, например, реализация и хранение лекарственных средств, продажа дистанционным способом и т.д. Согласно принятому документу, розничная торговля препаратами из списка ПКУ соответствует сразу 40 баллам. Аналогичная деятельность оптовых складов оценивается в 45 баллов. Подробнее…

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