Главные новости недели

1. Правительство утвердило Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Она направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств и повышение их доступности. Это позволит обеспечить лекарственную независимость и безопасность страны, отметили в правительстве. Последнюю версию стратегии «Фарма-2030» Минпромторг подготовил в начале апреля этого года. Некоторые участники рынка считали, что стратегию необходимо доработать. В результате документ приняли без существенных изменений. Подробнее…

2. Минздрав предложил три новых индикатора риска для контроля за техобслуживанием медизделий. В частности, Росздравнадзор сможет инициировать проверки лицензиатов по техническому обслуживанию медтехники, если в течение года получит заявление о выдаче или переоформлении лицензии, в котором будут указаны данные ремонтного и измерительного оборудования ранее заявляемые за прошедший год другим соискателем (лицензиатом). Прежний индикатор, который Минздрав утвердил в мае 2021 года, в проекте приказа сохранен. Подробнее…

3. Минздрав исключил из Госреестра 44 регудостоверения зарубежных и российских препаратов. В числе компаний-владельцев есть зарубежные и отечественные компании. К примеру, Aurobindo Pharma, ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», АО «Верофарм», Krka и др. Большая часть исключенных лекарств производится на Украине и в Индии. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. Подробнее…

4. В Sandoz назвали ошибкой регистрацию цены на защищенный патентом препарат. В начале июня 2023 года в базе решений Федеральной антимонопольной службы опубликовано одобрение цены на дженерик дапаглифлозина компании Sandoz, зарегистрированного под торговым наименованием «Диапаглиф». Спустя несколько дней владелица оригинального препарата AstraZeneca сообщила, что Sandoz отказалась от регистрации цены. В пресс-службе Sandoz «ФВ» рассказали, что документы на регистрацию цены были поданы по ошибке. Подробнее…

5. Производители и регуляторы в рамках ПМЭФ-23 обсудили проблему демпинга цены на оригинальные препараты. Это не позволяет производителям воспроизведенных лекарств регистрировать препараты по рентабельным ценам, пояснили они. Одним из способов решения проблемы могло бы быть установление 12-месячного моратория на снижение цены фармкомпанией, выпускающей оригинальный препарат, после вывода на рынок впервые воспроизведенного ЛП. Также ФАС считает необходимым исключить из ГРЛС препараты, которые фактически не обращаются на рынке. Их наличие в реестре также влияет на ценообразование. Подробнее…