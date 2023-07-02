Главные новости недели

1. Минздрав одобрил препарат для терапии миелофиброза «Инребик» (МНН федратиниб). Ведомство выдало регистрационное удостоверение компании BMS. Новый препарат предназначен для пациентов с редким заболеванием крови — миелофиброзом. «Инребик» зарегистрирован в виде капсул в дозировке 100 мг. Производит препарат швейцарская компания Celgene International Sarl. В августе 2019 года FDA одобрило федратиниб (Inrebic) для взрослых с первичным или вторичным миелофиброзом с промежуточным-2 или высоким риском. Подробнее…

2. Росздравнадзор сообщил о возобновлении поставок антидепрессанта «Золофт» (МНН сертралин). Информацию об этом надзорный орган получил от американского производителя Viatris. В октябре 2022 года в пресс-службе отечественного подразделения компании сообщили, что поставки препарата «Золофт» в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве: это «не связано с качеством, безопасностью или эффективностью готового продукта». Позднее в Росздравнадзоре заявили, что признаков дефицита препарата на рынке нет: количество лекарственных средств с МНН сертралин увеличилось в 2022 году почти на 30%. Подробнее…

3. Основатель Solopharm (ООО «Гротекс») Олег Жеребцов ушел с должности гендиректора «Гротекса». На этом посту его сменил Павел Семьянов, ранее занимавший должность финансового директора компании. Такая информация содержится в СПАРК. Жеребцов станет председателем совета директоров компании и продолжит руководить группой компаний. В компании «ФВ» подтвердили кадровые перестановки, пояснив, что Жеребцов продолжает руководить предприятиями группы компаний, перераспределив часть оперативных вопросов между другими руководителями предприятий. Причиной этого стал рост группы компаний. Подробнее…

4. FDA одобрило первый противовоспалительный препарат от сердечно-сосудистых заболеваний Lodoco от Agepha Pharma. Лекарственное средство показано для снижения риска инсульта, инфаркта миокарда и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием (АСССЗ) или с множественными факторами риска такого заболевания. Препарат можно использовать в качестве монотерапии или вместе с лекарствами, снижающими уровень холестерина. Подробнее…

5. Иностранным участникам госзакупок, которые не имеют усиленной российской квалифицированной электронной подписи, разрешат перейти на бумажный документооборот. Такой законопроект подготовило правительство, он размещен в электронной базе Госдумы. Документ вносит изменения в ст.105 и 112 Федерального закона № 44. В пояснительной записке к проекту отмечается, что он разработан для возможности исполнения контрактов, которые заключаются иностранными лицами, и подачи ими жалоб для защиты своих прав и законных интересов. Подробнее…