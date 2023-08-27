Главные новости недели

1. Два дистрибьютора включены в реестр недобросовестных поставщиков — ООО «Медикэр» и ООО «Драгсервис». Комиссия ФАС провела проверки по двум фактам одностороннего отказа от исполнения госзаказа. В обоих случаях заявителем выступал Центр лекобеспечения. Причина – «неисполнение существенных условий контракта». Обе компании заключили контракты на поставку рекомбинантного фактора свертывания крови VIIa эптаког альфа, который закупается для пациентов программы высокозатратных нозологий. Подробнее…

2. Срок действия бумажных медицинских книжек продлили на год — до 1 сентября 2024 года. Согласно документу, до этого времени допускается выдача и обращение личных медицинских книжек, оформленных на бумажном носителе, в соответствии с формой, действовавшей до дня вступления в силу нового приказа. Планировалось, что с 1 сентября этого года медицинские книжки начнут выдавать в электронном формате. Такой порядок утвердил Минздрав в феврале 2022 года. В начале августа нынешнего года стало известно, что ведомство хочет отложить переход с бумажного формата на электронный. Подробнее…

3. Ряд вузов страны не смогли набрать первокурсников на направление «Фармация». В связи с этим учебные организации были вынуждены объявить дополнительный набор на вакантные места, который продлится до 28—30 августа, следует из информации, опубликованной приемными комиссиями. Такая ситуация наблюдается не первый год, и на то есть несколько причин. Во-первых, уменьшение количества абитуриентов на фоне увеличения числа бюджетных мест. Во-вторых, снижение привлекательности направления, престижа высшего фармобразования. Подробнее…

4. Минздрав одобрил первый в своем классе препарат для терапии бронхиальной астмы. Компания AstraZeneca получила регистрационное удостоверение на препарат «Тезспире» (МНН тезепелумаб). Лекарство применяется для лечения тяжелой бронхиальной астмы у взрослых и детей с 12 лет. Тезепелумаб — первое в своем классе человеческое моноклональное антитело, которое показано для лечения тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмы в комбинации с другими препаратами. Подробнее…

5. Правительство разрешило закупать медизделия и продукты лечебного питания по товарному знаку. Принятый документ позволит упростить и ускорить закупочные процедуры, чтобы оперативно обеспечивать нуждающихся людей. Речь идет о госзакупках медизделий и специализированных продуктов лечебного питания, которые нужны конкретным пациентам по медицинским показаниям. Например, при индивидуальной непереносимости тех или иных компонентов или по жизненным показаниям. Подробнее…