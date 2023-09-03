Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Главные новости недели

Главные новости недели

03.09.2023
14:25
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Фармацевтам разрешат аккредитацию на основании аттестации для получения квалификации. Президент утвердил перечень поручений по вопросам совершенствования кадрового обеспечения системы здравоохранения. Речь также идет о возможности формирования работодателем отдельных разделов портфолио работника в федеральном регистре медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Все поручения должны быть выполнены в срок до 1 мая 2024 года. Подробнее…

2. Прокуратура проверяет в аптеках лекарства без движения в системе МДЛП. Такую информацию обнаружил «ФВ» в профильных чатах. Это, как правило, препараты с неистекшим сроком годности, поэтому запросы вызывают у аптек недоумение. По мнению фармспециалистов, прокуратура действует в тесном контакте с Росздравнадзором. В комментариях они указывают, что прокуроры ходят с таблицами, которые им еще в апреле выгрузила служба. Ситуация осложнена тем, что данные в системе МДЛП по остаткам на балансе нередко являются некорректными — часто на остатках числятся уже проданные лекарства. Подробнее…

3. Минздрав утвердил общие фармакопейные статьи. Они были включены в Государственную фармакопею XV издания и вводятся в действие с 1 сентября 2023 года. Статьи затрагивают отрасли изготовления лекарственных препаратов в аптечных организациях. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в разработке общих фармакопейных статей принимали участие в том числе представители аптечных организаций и их ассоциаций, а также эксперты научных и образовательных учреждений. Подробнее…

4. «Эврисди» одобрен в Европе против СМА для новорожденных. Препарат Roche уже разрешен к применению у пациентов в возрасте от двух месяцев и старше в Европе. Теперь он сможет использоваться для лечения младенцев с момента рождения до двух месяцев с клиническим диагнозом СМА 1, 2 или 3 типа, у которых присутствуют от одной до четырех копий гена SMN2. Подробнее…

5. Минздрав предложил порядок обращения БМКП для индивидуальных назначений. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 сентября 2024 года ‎и будет действовать до 1 сентября 2030 года. Так, согласно документу, производство и применение индивидуальных БМКП будут осуществлять медицинские организации на основании специального разрешения. Подробнее…

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.