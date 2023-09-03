Главные новости недели

1. Фармацевтам разрешат аккредитацию на основании аттестации для получения квалификации. Президент утвердил перечень поручений по вопросам совершенствования кадрового обеспечения системы здравоохранения. Речь также идет о возможности формирования работодателем отдельных разделов портфолио работника в федеральном регистре медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Все поручения должны быть выполнены в срок до 1 мая 2024 года. Подробнее…

2. Прокуратура проверяет в аптеках лекарства без движения в системе МДЛП. Такую информацию обнаружил «ФВ» в профильных чатах. Это, как правило, препараты с неистекшим сроком годности, поэтому запросы вызывают у аптек недоумение. По мнению фармспециалистов, прокуратура действует в тесном контакте с Росздравнадзором. В комментариях они указывают, что прокуроры ходят с таблицами, которые им еще в апреле выгрузила служба. Ситуация осложнена тем, что данные в системе МДЛП по остаткам на балансе нередко являются некорректными — часто на остатках числятся уже проданные лекарства. Подробнее…

3. Минздрав утвердил общие фармакопейные статьи. Они были включены в Государственную фармакопею XV издания и вводятся в действие с 1 сентября 2023 года. Статьи затрагивают отрасли изготовления лекарственных препаратов в аптечных организациях. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в разработке общих фармакопейных статей принимали участие в том числе представители аптечных организаций и их ассоциаций, а также эксперты научных и образовательных учреждений. Подробнее…

4. «Эврисди» одобрен в Европе против СМА для новорожденных. Препарат Roche уже разрешен к применению у пациентов в возрасте от двух месяцев и старше в Европе. Теперь он сможет использоваться для лечения младенцев с момента рождения до двух месяцев с клиническим диагнозом СМА 1, 2 или 3 типа, у которых присутствуют от одной до четырех копий гена SMN2. Подробнее…

5. Минздрав предложил порядок обращения БМКП для индивидуальных назначений. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 сентября 2024 года ‎и будет действовать до 1 сентября 2030 года. Так, согласно документу, производство и применение индивидуальных БМКП будут осуществлять медицинские организации на основании специального разрешения. Подробнее…