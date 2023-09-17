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Главные новости недели

Главные новости недели

17.09.2023
14:35
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Минобрнауки и РАН запустят пилот новой системы госзаданий для академической и университетской науки. Он распространится в том числе и на фармацевтику, сообщил на ВЭФ замглавы Минобрнауки Денис Секиринский. По его словам, сейчас инструмент госзадания фактически формируется снизу вверх: «каждый завлаб сам себе тему, условно говоря, придумывает». Пилотный проект призван сделать содержание инструмента более соответствующим его названию, так как госзадание предполагает именно задание. Подробнее…

2. В Брянске за незаконный оборот лекарств арестовали еще десять человек. В отношении еще двоих избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее в апреле полиция перекрыла канал сбыта незарегистрированных лекарств. Тогда удалось задержать девять человек. Полицейские провели на территории Московской и Брянской областей 20 обысков. Подробнее…

3. В июле аптечные продажи лекарств выросли на 12% в деньгах по сравнению с таким же месяцем 2022 года. В упаковках рост составил 1%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В целом за восемь месяцев текущего года рынок лекарственной розницы вырос на 5% в рублях и на 2% в упаковках. Было продано 2,9 млрд упак. на 781,4 млрд руб. Наибольший же прирост и в рублях, и в упаковках у продаж БАД. Подробнее…

4. Правительство изменило Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности. Согласно документу была обновлена информация о кадровых ресурсах, финансовом положении, конкурентоспособности, а также раздел о приоритетных направлениях развития фармацевтической промышленности. В стратегии отмечается постепенное ухудшение состояния основных фондов обрабатывающей промышленности. При этом по всем категориям фондов накопленный износ возрастает из-за системного недостатка инвестиций. Подробнее…

5. Против Bayer подадут коллективный иск из-за противозачаточных имплантатов. Суд Великобритании утвердил постановление по групповому судебному разбирательству от имени примерно 200 женщин, которые утверждают, что у них возникли проблемы со здоровьем в результате использования устройства. Bayer несколько лет назад прекратила продажу Essure, объяснив это бизнес-решением. Компания утверждает, что медицинское изделие имеет положительный профиль риска и выгоды. Производитель намерен «решительно» защищаться от претензий. Подробнее…

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