Главные новости недели

1. Минобрнауки утвердило требования программы для эксперимента по подготовке интернов в ветеринарии. К ее освоению будут допускать тех, у кого есть диплом по специальности «Ветеринария». Обучение будет идти в очном формате, при этом учебные заведения вправе частично применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. Пилотный проект пройдет на базе двух вузов. Подробнее…

2. «36,6» купила аптечные сети «Лекоптторг» и «Родник здоровья». Это 170 аптек и складских помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Они продолжат работать под своими брендами, все рабочие места будут сохранены. После сделки количество аптек сети «36,6» в регионе составило 400 точек. Подробнее…

3. В инструкции ингибиторов протонной помпы внесли эректильную дисфункцию. Эти изменения касаются лекарства с действующими веществами омепразол, рабепразол, декслансопразол, эзомепразол и пантопразол, а также комбинированных препаратов с указанными веществами в составе. Информационное письмо размещено Минздравом на сайте ГРЛС. Подробнее…

4. Минздрав зарегистрировал первый биоаналог ромиплостима. Регистрационное удостоверение выдано препарату «Стимплейт» производства компании «Генериум». Лекарственное средство входит в Перечень ЖНВЛП. Препарат показан для лечения первичной иммунной тромбоцитопении у взрослых пациентов, резистентных к другим видам лечения. Подробнее…

5. Роспатент повторно рассмотрит возражение KRKA против патента компании AstraZeneca на дапаглифлозин. Срок его действия был продлен с 2023-го до 2028 года. KRKA еще в 2021 году подала возражение против его выдачи. Но Федеральная служба по интеллектуальной собственности его не удовлетворила. Тогда компания обратилась в суд и добилась повторного рассмотрения возражения. Патент пытаются оспорить и другие компании, уже зарегистрировавшие свои дженерики. Подробнее…