Главные новости недели

1. Производитель отозвал регистрационное удостоверение вакцины от ветрянки. Речь идет о препарате «Варивакс» компании MSD. Информация об этом опубликована на сайте ГРЛС. Всего из Госреестра исключены девять РУ на лекарственные препараты. В числе компаний-владельцев есть как российские, так и иностранные компании. Подробнее…

2. Минздрав сообщил о новых побочных действиях цефалоспоринов. Антибактериальные средства данной группы могут оказывать нейротоксическое действие на нервную систему. Такая информация опубликована на сайте Минздрава. Основанием для требований министерства стало сообщение Центра экспертизы средств медицинского применения. Подробнее…

3. Основатель Solopharm Олег Жеребцов сравнил аптечный e-com с онлайн-бронированием столика в ресторане. Человек потом все равно ногами идет в ресторан и сидит там полтора часа. Традиционные аптеки гораздо дешевле виртуальных с точки зрения операционной нагрузки, считает Жеребцов. По его словам, оголтелое увлечение e-com вызывает вопросы. Подробнее…

4. Банк «Санкт-Петербург» получит взыскиваемые с «Биотэка» средства в числе последних. Арбитражный суд Москвы лишил кредитную организацию статуса крупного кредитора банкротящейся компании. Кроме того, суд снизил сумму требований банка с 396 млн руб. до 103,3 млн руб. В кредитной организации заявили о своем несогласии с решением суда и будут его обжаловать. Подробнее…

5. Помещения и сайт сети «Аптека от склада» начали занимать другие игроки. С января количество аптек сети уменьшилось почти в два раза. На сайте организации пользователей перенаправляют на другую страницу, где можно заказать лекарства онлайн, но все доступные точки принадлежат «Планете здоровья». Подробнее…