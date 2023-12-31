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Главные новости недели

31.12.2023
14:35
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Правительство второй раз выдало принудительную лицензию. «Герофарм» и «Промомед» смогут выпускать семаглутид без разрешения патентообладателя Novo Nordisk. По условиям принудительного лицензирования компании должны будут компенсировать оригинатору 0,5% фактической выручки. Препараты уже зарегистрированы, а «Промомед» даже успел ввести свой дженерик в оборот. Подробнее…

2. Компания «Биокад» отозвала из Госреестра четыре регистрационных удостоверения лекарств и пять удостоверений фармсубстанций. Все исключенные препараты имеют полные аналоги в ГРЛС. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельца регистрационных удостоверений компании «Биокад». Подробнее…

3. В компании Astellas объяснили отказ от выпуска препарата «Вильпрафен». Производитель сообщил, что принял решение не выпускать его не только в России, но и на мировом рынке. В Минздраве отмечают, что лекарственное средство может быть заменено на препараты с МНН азитромицин и кларитромицин. Подробнее…

4. В номенклатуру должностей фармацевтических работников внесены изменения. Минздрав утвердил новые должности сотрудников аптек и складов, а также уточнил, кого относить к специалистам со средним фармацевтическим образованием. Изменения связаны в том числе с принятым в ноябре 2022 года законом о производственных аптеках. Подробнее…

5. Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС в деле о недопустимости указания конкретных производителей препарата в госзакупке. Ранее в антимонопольный орган поступила жалоба на действия сети госаптек Нижегородской области, компании было выдано предписание устранить нарушения. Подробнее…

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