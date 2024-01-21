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Главные новости недели

Главные новости недели

21.01.2024
14:35
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Госдума окончательно одобрила законопроект о гармонизации законодательства с правом ЕАЭС. Документ несколько лет обсуждался с отраслью и профильными ведомствами. Он, в частности, позволит упростить определенные процедуры регистрации. Документ внесли в Госдуму в августе 2023 года. Его третье чтение планировали провести в конце прошлого года, сразу после второго, но в последний момент исключили из повестки. Подробнее…

2. СМИ сообщили о продаже на маркетплейсах без рецепта наркосодержащих БАД. Контрольную закупку биодобавки «Волшебные бобы. Капсулы для похудения» провели сотрудники Международной ассоциации «Антиконтрафакт». Экспертиза показала наличие в ней сильнодействующего психогенного стимулятора сибутрамина. Маркетплейсы уверяют, что уже запретили продажу любых биодобавок без маркировки. Подробнее…

3. «Дочка» Google — Компания Isomorphic Labs — займется разработкой препаратов для Novartis и Eli Lilly с помощью ИИ. Речь идет о низкомолекулярных лекарственных средствах. Согласно условиям соглашения, в общей сложности Isomorphic Labs получит от двух компаний около 3 млрд долл. Подробнее…

4. SuperJob назвал зарплаты заведующих аптекой в январе. Выяснилось, что зарплатный максимум таких специалистов в Москве достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 230 тыс. руб., а в Екатеринбурге — 200 тыс. руб. Также SuperJob составил среднестатистический портрет соискателя на эту вакансию. Подробнее…

5. Четыре аптечные сети допустили утечку персональных данных в 2023 году. По двум протоколам суд назначил штрафы в размере 60 тыс. руб., по одному — вынес предупреждение оператору персональных данных. Еще один протокол находится на рассмотрении в суде, сообщили «ФВ» в пресс-службе Роскомнадзора. Подробнее…

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