Главные новости недели

1. Минздрав на фоне скандала рассмотрит включение ряда препаратов в перечень жизненно важных. Ведомство объявило дату нового заседания Комиссии по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. Оно пройдет на следующей неделе, 8 февраля. Ранее компания «Биокад» пожаловалась в ФАС и подала в суд на замглавы ведомства, которого обвинила в бездействии. В Минздраве же заявляли, что перечни уже обновлялись согласно действующим правилам. Подробнее…

2. Минздрав предложил уточнить сроки подачи заявок по федеральным программам лекобеспечения. Ведомство назвало точные сроки для подачи заявок, а также прописало положение о сэкономленных деньгах. Так, Минздрав не позднее 1 мая текущего года должен будет информировать ФМБА, ФСИН и региональные министерства здравоохранения о планируемых предельных объемах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Подробнее…

3. Суд поддержал чувашскую «Фармацию» в споре с ФАС. ФАС проиграла иск по делу об объединении в одном лоте нескольких товарных позиций. Исковое заявление в отношении антимонопольного органа подала чувашская «Фармация». Арбитражный суд посчитал, что при рассмотрении жалобы ФАС допустила существенные нарушения. Подробнее…

4. Минздрав одобрил новый препарат для терапии мигрени «Вайэпти». Регистрационное удостоверение получила датская фармкомпания H. Lundbeck. В основе лекарства гуманизированное моноклональное антитело — антагонист CGRP, который блокирует связывание белка с рецептором. Подробнее…

5. Европейские власти отказались регистрировать «Трансларну» (аталурен). Средство предназначено для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. На основании документа ЕК будет принимать решение об изъятии его с продаж. Препарат компании PTC Therapeutics получил условное одобрение от EMA в 2014 году на основании результатов фазы III исследования 041 с участием 360 человек. Подробнее…