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Главные новости недели

Главные новости недели

25.02.2024
14:40
Коблова Дина
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Минздрав опубликовал новую версию поправок в правила формирования Перечня ЖНВЛП. В опубликованном проекте уточнили процесс включения комбинированных препаратов, изменили баллы за локализацию. Кроме того, удалена фраза о внесении отдельного показания лекарства или целевой аудитории пациентов. На включение этой нормы в течение нескольких лет настаивала ФАС. Подробнее…

2. «Трокас Фарма» выплатит компенсацию компании «Диамед-фарма» в размере 311 млн руб. за пользование без разрешения патентообладателя изобретением при производстве и продаже лекарства «Драстоп». А компания «Аптека № 347 Надежда» в рамках дела выплатит 100 тыс. руб. за предложение этого препарата к продаже. Подробнее…

3. Ассоциация международных фармацевтических производителей избрала председателем Совета директоров управляющего директора «Янссен» Катерину Погодину. Как сообщили «ФВ» в ассоциации, она вступила в должность с 21 февраля и одновременно слагает с себя полномочия вице-председателя ассоциации. Подробнее…

4. Фармацевтическая компания Orion объявила о возможной передаче управления заводом на аутсорсинг в Куопио (Финляндия). Причина — низкая конкурентоспособность предприятия и большой объем затрат. Завод планируется эксплуатировать до лета 2026 года, возможно сокращение персонала в связи с реорганизацией. Подробнее…

5. Бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев попросил суд оправдать его по делу о гибели детей после приема препаратов индийской фармацевтической компании Marion Biotech — сиропов от кашля Doc-1 Max. Прокуратура Узбекистана запросила 18 лет лишения свободы для бывшего чиновника, сам он вину не признал. Подробнее…

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