Главные новости недели

1. Минпромторг предложил ужесточить порядок расчетов с правообладателями патентов, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности на лекарственные препараты из недружественных стран. Их будут проводить через специальные счета типа «О». По словам советника, руководителя практики интеллектуальной собственности VERBA LEGAL Алексея Даркова, усиление контроля над передачей прав на интеллектуальную собственность может быть связано с потенциальными планами по локализации производств фармацевтических препаратов. Подробнее...

2. При отмене маркетинговых бонусов пострадает в первую очередь производитель, считают участники рынка. Существующая система взаимоотношений на розничном рынке позволяет аптекам сохранять прибыльность, а значит работать и продавать лекарства. Без аптек сам производитель лекарства не продаст. Эту тему обсуждали на 22-м Аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью». Подробнее...

3. Исполнительным директором Ассоциации международных фармацевтических производителей стала Лариса Матвеева. Она сменила на посту Владимира Шипкова, который покинул ассоциацию в декабре 2023 года после 16 лет работы. Подробнее...

4. Депутат Евгений Нифантьев предупредил участников фармрынка о рисках. Тем, кто продолжит работать в теневой нише, придется возвращать неуплаченные налоговые отчисления, включая штрафы и пени, сказал он. Депутат напомнил, что вскоре для раздробленного некрупного бизнеса объявят амнистию. Подробнее...

5. Росздравнадзор в ближайшее время получит возможность контролировать применение надбавок на препараты из Перечня ЖНВЛП при помощи системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Для этого в систему маркировки добавят сведения о ценах на медикаменты. Подробнее...