В АМФП избрали нового исполнительного директора

Исполнительным директором Ассоциации международных фармацевтических производителей (АМФП) стала Лариса Матвеева. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе ассоциации.

На своем посту Матвеева сменила Владимира Шипкова, который возглавлял ассоциацию 16 лет. Он покинул пост в декабре прошлого года.

До прихода в ассоциацию Матвеева была вице-президентом по связям с государственными органами, правовым вопросам и этике в группе компаний «Нижфарм» (вышла из группы STADA). Одновременно она исполняла обязанности генерального директора «Нижфарма» в 2022–2023 годах. В течение своей карьеры Матвеева также занимала различные, в том числе региональные, позиции в международных компаниях различных отраслей – Novartis, Honeywell, Hewlett-Packard.

«Прежде всего хочу поблагодарить совет директоров АМФП и компании — членов ассоциации за оказанное высокое доверие. Для меня большая честь представлять интересы международной индустрии, отстаивать ценности и стратегические приоритеты на новом этапе развития ассоциации. Я вступаю в должность с готовностью работать на благо пациентов и системы здравоохранения, выстраивая открытый диалог и партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами», — прокомментировала свое назначение Матвеева.

«Поиск нового руководителя был тщательным и прозрачным, и я рада, что Лариса Матвеева приносит в ассоциацию значимую экспертизу по ключевым для АМФП областям, — прокомментировала избрание нового руководителя председатель совета директоров ассоциации Катерина Погодина. — Обновленная лидерская команда АМФП продолжит работу на благо пациентов в России в партнерстве со всеми заинтересованными сторонами, сохраняя, как и предыдущие 30 лет, высокие стандарты и неизменно этичные подходы к работе».

В 2024 году в ассоциации произошли и другие кадровые изменения. Помимо назначения Погодиной на должность председателя совета директоров вице-председателем избрали генерального директора компании Pfizer в России и Белоруссии Никиту Иванова.