Главные новости недели

1. Верховный суд встал на сторону производителя оригинального препарата «Форсига» в споре по действию патента на дапаглифлозин. Суд также удовлетворил жалобы Роспатента и AstraZeneca, отменив постановление президиума Суда по интеллектуальным правам, где содержалась спорная позиция в отношении другого патента, относящегося к препарату. Производитель дженерика несогласен с решением суда. Подробнее...

2. AlphaRM назвал десять крупнейших аптечных сетей по итогам первых четырех месяцев 2024 года. Впервые за несколько лет сменился лидер рейтинга. По итогам января—апреля 2024 года его возглавила краснодарская сеть «Апрель». Успех к сети пришел по итогам апреля, еще в первом квартале сеть оставалась на втором месте. Подробнее...

3. В составе ГК «Протек» произошли кадровые изменения, связанные с созданием нового бизнес-подразделения. Там создано новое бизнес-подразделение, которое будет отвечать за повышение эффективности сегментов группы на уровне внутрихолдинговых операций. Его возглавит , ранее руководивший аптечной сетью «Ригла». Подробнее...

4. На этой неделе в Санкт-Петерубрге прошел международный экономический форум. «ФВ» подготовил подборку самых важных заявлений и сделок на ПМЭФ-2024. Подробнее...

5. В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности. В прошлом году аптеки приняли участие в эксперименте по блокировке продаж лекарств с истекшим сроком годности. Подробнее...