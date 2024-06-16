Главные новости недели

1. «ФВ» разобрал предложенные Минфином поправки по изменению налоговой системы. Аптечным сетям придется уйти от схем дробления, считают опрошенные эксперты. Им придется перейти на общую систему налогообложения. Среди производителей применения «серых схем» не замечено, их больше волнует другая инициатива министерства — акциз на спирт. Подробнее...

2. На бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание для льготников правительство выделило субъектам еще 1,8 млрд руб. Всего в 2024 году на эти цели из федерального бюджета выделили почти 58 млрд руб. Подробнее...

3. RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по доле продаж через собственные онлайн-сервисы. Общий объем продаж в канале e-com в I квартале составил 103,1 млрд руб. (+28,6%). Рекордсменами по приросту стали «Аптечная сеть 36,6» и проект Polza.ru фармдистрибьютора «Пульс». Подробнее...

4. В интервью «ФВ» замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев рассказал, что удалось устранить дискриминацию между российскими и зарубежными производителями, действительно ли в России самые низкие цены на лекарства, а также ответил на вопросы о роли постановления № 1771. Подробнее...

5. В Россию прекратят поставлять инсулин лизпро компании Eli Lilly. Поставщик Swixx BioPharma уведомил об этом Росздравнадзор в феврале 2024 года. В России инсулин лизпро выпускают «Герофарм» и «Фармсинтез-норд». Подробнее...