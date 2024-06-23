Главные новости недели

1. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изменении в налоговую систему. Опрошенные «ФВ» представители фармотрасли дали оценку вносимым изменениям по вопросам упрощенной системы налогообложения и введения акциза на спирт. Подробнее...

2. Минздрав признал утратившими силу восемь приказов, утвержденных с 2015 по 2020 годы. Документы касались регистрации лекарств, в том числе утверждения требований к инструкции. У всех отмененных приказов есть альтернатива в законодательстве ЕАЭС. Подробнее...

3. Минздрав отменил 15 регистрационных удостоверений на лекарства и два на субстанции. Среди лекарств две комбинации не имеют зарегистрированных аналогов, при этом составляющие комбинацию МНН зарегистрированы как монопрепараты. Подробнее...

4. Компания «Р-Фарм» зарегистрировала оригинальный препарат гофликицепт для лечения идиопатического рецидивирующего перикардита. Он стал первым в своем классе препаратом в России, зарегистрированным для таргетной терапии этого заболевания. Подробнее...

5. Федеральное медико-биологическое агентство переподчинено напрямую президенту. Ранее агентство относилось к ведомствам, которыми руководит правительство. Из подчинения Минздраву ФМБА ушло еще в декабре 2020 года. Подробнее...