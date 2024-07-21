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Главные новости недели

21.07.2024
14:35
Дина Коблова
 Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Члены АГАС выбрали нового исполнительного директора. Им стал Михаил Жирнов, имеющий опыт работы в госструктурах и фармацевтическом бизнесе. Дмитрий Даин перешел на позицию директора по развитию, которой ранее не было в ассоциации. Он займется подключением новых членов АГАС и работой с руководителями органов здравоохранения субъектов России. Подробнее...

2. Структура «Промомеда» выпустила в оборот пять серий препарата с МНН ривароксабан — дженерика препарата «Ксарелто» от Bayer. Ранее немецкая компания неоднократно обращалась в суд для отмены регистрации аналогов своего препарата. Подробнее...

3. Правительство ввело обязательную маркировку технических средств реабилитации и ветпрепаратов с 1 сентября. С 1 марта 2025 года также необходимо будет маркировать медицинские перчатки. Всего перечень дополнили 77 новых позиций. Подробнее...

4. Минздрав изменил приказ, утверждающий порядок включения препаратов в перечень лекарств, подлежащих ПКУ. Такое поручение ранее дал президент. Подробнее...

5. Санкт-петербургская компания «БСС» сообщила о присоединении аптечной сети «Мурманск Фармация». В холдинг помимо прочего входит сеть «Алоэ». Подробнее...

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